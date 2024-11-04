Робота в Україні — ТОП-5 вакансій листопада із зарплатою понад 50 тисяч

Викладач у класі. Фото: svitchekaiekrylatykh.

У листопаді 2024 року роботодавці готові платити деяким фахівцям від 50 тис. гривень і вище. Зокрема, на такий розмір оплати праці можуть претендувати вчителі англійської мови.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

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Робота вчителем англійської мови

Зокрема, одна зі шкіл іноземних мов запрошує громадян на посаду викладача англійської мови. Заробітну плату обіцяють від 35 тис. до 60 тис. грн залежно від завантаженості. Серед вимог до кандидата — наявність просунутого рівня англійської (C1-C2). Також вітається наявність Міжнародного сертифіката із англійської мови.

Робота головним бухгалтером

Також одна з фірм у Львові, що спеціалізується в наданні комплексних професійних послуг для бізнесу в Україні та закордоном запрошує на роботу людей на посаду головного бухгалтера. Від кандидата очікують наявність вищої профільної освіти, досвід роботи — від п'яти років, впевнене користування комп'ютером (MS Office), знання 1С 8.3. Серед обов’язків: контроль ведення обліку ТОВ відповідно до законодавства, контроль руху товарів на складі, а також участь в інвентаризації. Роботодавець обіцяє заробітну плату у 40 тис. — 50 тис. гривень.

Робота продавцем мобільних телефонів

Одна зі столичних мереж магазинів техніки запрошує на роботу продавців-консультантів мобільних телефонів та аксесуарів. Гнучкий графік роботи — 4/2. Серед обов’язків: надання клієнтам якісного сервісу та обслуговування, зацікавлення у купівлі трендових товарів та послуг. Роботодавець проводить професійне навчання перед працевлаштуванням — яке оплачують по 250 гривень, починаючи з третього дня стажування. Заробітну плату обіцяють від 45 тис. до 65 тис. гривень.

Робота менеджером з продажів (зі знанням польської мови)

Ще одна компанія шукає людей на посаду менеджера з продажів зі знанням польської мови на високому рівні (В2). Роботодавець пропонує віддалений формат роботи із будь-якої точки світу. Заробітну плату обіцяють від 30 тис. до 50 тис. гривень. Оплата праці залежить від активності (ставка + бонуси, 800-1200 доларів), інвестиції у розвиток. Стабільний графік роботи (5/2), плаваючі вихідні, зміни (9-18 та 14-23).

Робота інженером з ремонту гаджетів

Також одна з мереж магазинів техніки запрошує на роботу інженерів з ремонту гаджетів. Потрібен досвід в ремонті iPhone/Android, навики паяння BGA, здійснення заміни дисплеїв iPhone з усуненням помилки, проведення ремонту Face ID. Доведеться здійснювати діагностику пошуку несправностей системних плат, проводити ремонт. Робота — у сучасному сервісному центрі з професійним обладнанням. Заробітна плата від 50 тис. до 65 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Раді ухвалили закон про підвищення податків, який, серед іншого, збільшує військовий збір з 1,5% до 5%. Це може негативно позначитися на реальних доходах українців, особливо тих, хто отримує "білі" зарплати, адже їхній чистий дохід зменшиться.

Також ми писали, що нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що військові отримують 22 тис. грн. Однак вже у 2025 році ці виплати фактично зменшаться через інфляцію та зростання споживчих цін.