Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати від 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій листопада arrow

Зарплати від 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій листопада

4 листопада 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — ТОП-5 вакансій листопада із зарплатою понад 50 тисяч
Викладач у класі. Фото: svitchekaiekrylatykh.
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді 2024 року роботодавці готові платити деяким фахівцям від 50 тис. гривень і вище. Зокрема, на такий розмір оплати праці можуть претендувати вчителі англійської мови.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

Читайте також:

ТОП-5 вакансій із зарплатою від 50 тис. грн

Робота вчителем англійської мови

Зокрема, одна зі шкіл іноземних мов запрошує громадян на посаду викладача англійської мови. Заробітну плату обіцяють від 35 тис. до 60 тис. грн залежно від завантаженості. Серед вимог до кандидата — наявність просунутого рівня англійської (C1-C2). Також вітається наявність Міжнародного сертифіката із англійської мови.

Робота головним бухгалтером

Також одна з фірм у Львові, що спеціалізується в наданні комплексних професійних послуг для бізнесу в Україні та закордоном запрошує на роботу людей на посаду головного бухгалтера. Від кандидата очікують наявність вищої профільної освіти, досвід роботи — від п'яти років, впевнене користування комп'ютером (MS Office), знання 1С 8.3. Серед обов’язків: контроль ведення обліку ТОВ відповідно до законодавства, контроль руху товарів на складі, а також участь в інвентаризації. Роботодавець обіцяє заробітну плату у 40 тис. — 50 тис. гривень.

Робота продавцем мобільних телефонів

Одна зі столичних мереж магазинів техніки запрошує на роботу продавців-консультантів мобільних телефонів та аксесуарів. Гнучкий графік роботи — 4/2. Серед обов’язків: надання клієнтам якісного сервісу та обслуговування, зацікавлення у купівлі трендових товарів та послуг. Роботодавець проводить професійне навчання перед працевлаштуванням — яке оплачують по 250 гривень, починаючи з третього дня стажування. Заробітну плату обіцяють від  45 тис. до 65 тис. гривень.

Робота менеджером з продажів (зі знанням польської мови)

Ще одна компанія шукає людей на посаду менеджера з продажів зі знанням польської мови на високому рівні (В2). Роботодавець пропонує віддалений формат роботи із будь-якої точки світу. Заробітну плату обіцяють від 30 тис. до 50 тис. гривень. Оплата праці залежить від активності (ставка + бонуси, 800-1200 доларів), інвестиції у розвиток. Стабільний графік роботи (5/2), плаваючі вихідні, зміни (9-18 та 14-23).

Робота інженером з ремонту гаджетів

Також одна з мереж магазинів техніки запрошує на роботу інженерів з ремонту гаджетів. Потрібен досвід в ремонті iPhone/Android, навики паяння BGA, здійснення заміни дисплеїв iPhone з усуненням помилки, проведення ремонту Face ID. Доведеться здійснювати діагностику пошуку несправностей системних плат, проводити ремонт. Робота — у сучасному сервісному центрі з професійним обладнанням. Заробітна плата від 50 тис. до 65 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Раді ухвалили закон про підвищення податків, який, серед іншого, збільшує військовий збір з 1,5% до 5%. Це може негативно позначитися на реальних доходах українців, особливо тих, хто отримує "білі" зарплати, адже їхній чистий дохід зменшиться.

Також ми писали, що нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що військові отримують 22 тис. грн. Однак вже у 2025 році ці виплати фактично зменшаться через інфляцію та зростання споживчих цін.

працівники вакансії зарплати роботодавці робота

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:45 МВФ виступив за підвищення одного з податків — кого торкнеться

14:44 Зеленський обговорив із Президентом Молдови шлях до ЄС — деталі

14:39 У ЗСУ шукають рекрутера зі знанням португальської — які умови

14:30 Зарплати від 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій листопада

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

14:23 Наслідки атаки на Одещину — фото зруйнованих будинків

14:13 Статус "дитина війни" — які пільги можна отримати у 2024 році

14:11 На Харківщині жінка виправдовувала РФ — як її покарав суд

14:08 Освіта для відбудови — які спеціальності обирають у профтехах

14:02 Морози посилюються — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

14:45 МВФ виступив за підвищення одного з податків — кого торкнеться

14:44 Зеленський обговорив із Президентом Молдови шлях до ЄС — деталі

14:39 У ЗСУ шукають рекрутера зі знанням португальської — які умови

14:30 Зарплати від 50 тис. грн — ТОП-5 вакансій листопада

14:23 Наслідки атаки на Одещину — фото зруйнованих будинків

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

14:13 Статус "дитина війни" — які пільги можна отримати у 2024 році

14:11 На Харківщині жінка виправдовувала РФ — як її покарав суд

14:08 Освіта для відбудови — які спеціальності обирають у профтехах

14:02 Морози посилюються — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

13:59 Стати на облік не за пропискою — як це можна зробити

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині