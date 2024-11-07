Работа в Украине — ТОП-3 предложений для медиков с зарплатой до 128 тыс. грн

Человек в военной форме. Фото: Istock

В Украине работники медицинской сферы могут получать во время военного положения заработную плату до 128 тыс. гривен. Такую оплату труда гарантируют военные бригады в ноябре 2024 года.

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Украинские военные бригады ищут на работу многих специалистов медицинской отрасли. В частности, нужны фельдшеры для работы на передовой.

Работа фельдшером

Так, 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада предлагает должность на военной службе фельдшера с заработной платой от 28 тыс. до 128 тыс. грн. Среди обязанностей: участие в обеспечении медицинской помощи и эвакуации раненых; координация эвакуации раненых; обеспечение надлежащего состояния медоборудования и средств защиты; проведение военно-медицинской подготовки личного состава. Среди требований: наличие медицинского образования (бакалавр/младший специалист) по специальности "сестринское дело"; опыт работы в сфере общей медицины, военной медицины будет преимуществом. Обещают карьерный рост и возможность профессионального роста, обеспечение всеми необходимыми средствами, прохождение военной службы по контракту или мобилизации, все соцгарантии и статус участника боевых действий.

"Когда вас спросят ваши дети, внуки: "Что Вы сделали для Украины во время войны?" Вы будете с гордостью отвечать: "Я служил в знаменитой 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде!", — говорится в сообщении.

Работа санитаром

Также первый центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ ищет специалиста на должность санитара. Заработную плату обещают от 21 тыс. до 121 тыс. грн. Среди обязанностей: обеспечение первой медпомощи участникам военных учений и тренировок, выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на территории воинской части, соблюдение норм техники безопасности и санитарии. Важно отсутствие медицинских противопоказаний для службы в Вооруженных Силах.

"Мы готовы взять на работу кандидатов без опыта и образования, ведь главное для нас это ваше желание стать частью нашей команды и помогать нашим военным", — отмечается в вакансии.

Работа начальником медпункта

Также в центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ рассказали, что в настоящее время в поисках ответственного и опытного человека на должность начальника медицинского пункта. Гарантируют заработную плату от 21 до 121 тыс. грн. Среди задач — управление медперсоналом, обеспечение предоставления качественной медпомощи подчиненным, контроль за врачебными предписаниями и документацией. Среди требований: высшее медицинское образование, опыт работы, умение управлять людьми и принимать важные решения.

"Мы предлагаем возможность работать в команде высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособную заработную плату и возможности для профессионального роста", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые компании из-за дефицита работников приглашают людей даже без опыта работы. Оплату труда обещают выше средней в стране.

Также мы писали, что в ноябре некоторым специалистам гарантируют зарплату, превышающую 50 тыс. гривен. Такие средства могут получать учителя английского языка.