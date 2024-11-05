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Зарплата до 30 тис. грн — яку роботу пропонують людям без досвіду

5 листопада 2024 14:08
Ксенія Симонова - Редактор
Робота без досвіду у листопаді — кому готові платити до 30 тис. грн
Майстер з ремонту електроінструменту. Фото: accesstyle
Ксенія Симонова - Редактор

Українські компанії через нестачу працівників на тлі мобілізації запрошують працівників без досвіду роботи. При цьому обіцяють заробітну плату, що значно перевищує середню в країні.

Відповідна інформація розміщена на одному з кадрових сайтів.

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Робота торговим представником з авто

Зокрема, одна з компаній, що є лідером українського ринку харчових продуктів та напоїв, запрошує у Львові на роботу торгового представника. На випробувальний термін обіцяють заробітну у 33 тис. гривень. Робота передбачає повну зайнятість, медичне страхування. Передбачається надання безкоштовного навчання та курси іноземної мови, восьмигодинний робочий день (за домовленістю з керівником можливий гнучкий початок та закінчення робочого дня). Необхідна наявність водійського посвідчення категорії "В" та власне авто.

Робота продавцем мобільних телефонів

Ще одна з компаній, яка реалізовує гаджети у Луцьку, запрошує на роботу продавців-консультантів мобільних телефонів та аксесуарів. Заробітну плату пропонують від 24 тис. до 30 тис. гривень (плюс бонуси та премії). Передбачається гнучкий графік для балансу між роботою та особистим життям. Надаються ексклюзивні корпоративні знижки на весь асортимент. Роботодавець обіцяє навчання та розвиток за рахунок компанії.
Є можливість стати "Тренером", "Регіональним Менеджером" чи "Фахівцем Відеонагляду".

Робота майстром з ремонту бензо-, електроінструменту

Одна з компаній у Києві запрошує людей на роботу майстром з ремонту бензо-, електроінструменту. У фірмі можна розпочати кар'єру з нуля, адже оплачується навчання, а колеги діляться знаннями. Також надається кешбек у 30% від покупки продукції компанії. Графік роботи — 5/2 з 9:00-18:00. Серед обов’язків: діагностика та ремонт інструментів, ведення обліку та зберігання запасних частин, надання консультацій клієнтам. Заробітна плата становить 27 тис. — 35 тис. гривень.

"Отримати нескінченні можливості розвитку: Тут ти матимеш можливість постійно рости і розвиватися, ми завжди підтримуємо та цінуємо ідеї та прагнення до досягнень!", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року роботодавці готові платити деяким фахівцям від 50 тис. гривень і вище. Зокрема, на такий розмір оплати праці можуть претендувати вчителі англійської мови.

Також ми писали, що в Раді ухвалили закон про підвищення податків, який, серед іншого, збільшує військовий збір з 1,5% до 5%. Це може негативно позначитися на реальних доходах українців, особливо тих, хто отримує "білі" зарплати, адже їхній чистий дохід зменшиться.

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