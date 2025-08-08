Заробітна плата для бронювання до 36 тис. грн — кому підвищать рівень

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для оформлення критичності деяким підприємствам доведеться платити більшу заробітну плату. Державна інспекція ядерного регулювання України, що є центральним органом виконавчої влади та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, суттєво підвищить вимоги щодо такого критерію критичності для бронювання від мобілізації до Збройних сил.

Відповідні правила прописані у наказі №838, що внесе зміни до наказу №34

Детальніше про підвищення планки щодо середньої зарплати

Відповідний наказ внесе зміни до Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для економіки країни у галузі безпеки використання ядерної енергії щодо оновлення вимоги до зарплатні працівників, що прописані у попередньому наказі.

Згідно з ним, Держатомрегулювання має намір суттєво підвищити вимоги до рівня заробітної плати. Очікується, що коефіцієнт підвищать на 3,5 — до 4,5.

З огляду на це, підприємства, які працюють у секторі безпеки використання ядерної енергії муситимуть платити більшу зарплату.

Відповідно до змін, сума нарахованої середньої зарплати застрахованих громадян-працівників підприємств сфери безпеки використання ядерної енергії за календарний місяць повинна дорівнювати щонайменше розміру мінімальної зарплати в Україні, помноженої на коефіцієнт 4,5. Тобто йдеться про суму 36 тис. грн. Це має бути підтверджено відповідною довідкою з підприємства, установи, організації.

Попередні вимоги щодо критеріїв передбачали, що показник може не перевищувати 12 тис. грн.

Очікується, що наказ набуде чинності з дати офіційного опублікування.

Критерії для статусу критично важливого підприємства

Згідно з загальними нормами, статус критично важливого підприємства надають бізнесу, який підпадає під три критерії, визначені урядовою постановою. Серед них два обов’язкові:

середня заробітна плата працівників повинна становити щонайменше 20 тис. грн;

відсутня заборгованість зі сплати податків та Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Щодо третього критерію, то надають на вибір:

сплата податків і зборів у більш ніж 1,5 млн євро за рік;

валютні надходження у більш ніж 32 млн євро щороку, окрім кредитів;

мають державне стратегічне значення (визначено у списку стратегічних об’єктів);

мають вагоме значення для певної сфери економіки/потреб тергромади.

Раніше ми писали про ризики законопроєкту, який підтримав Безпековий комітет ВРУ. Йдеться про право для чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК/у розшуку, бронювання на критично важливих підприємствах до 45 днів.

Також повідомляли про те, що на кадрових сайтах є низка пропозицій роботи, що передбачають бронювання. За деякими вакансіями заробітна плата становить 50 тис. грн.