Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати для бронювання — кому підвищать рівень до 36 тис. грн

Зарплати для бронювання — кому підвищать рівень до 36 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:30
Заробітна плата для бронювання до 36 тис. грн — кому підвищать рівень
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для оформлення критичності деяким підприємствам доведеться платити більшу заробітну плату. Державна інспекція ядерного регулювання України, що є центральним органом виконавчої влади та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, суттєво підвищить вимоги щодо такого критерію критичності для бронювання від мобілізації до Збройних сил.

Відповідні правила прописані у наказі №838, що внесе зміни до наказу №34

Реклама
Читайте також:

Детальніше про підвищення планки щодо середньої зарплати

Відповідний наказ внесе зміни до Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для економіки країни у галузі безпеки використання ядерної енергії щодо оновлення вимоги до зарплатні працівників, що прописані у попередньому наказі.

Згідно з ним, Держатомрегулювання має намір суттєво підвищити вимоги до рівня заробітної плати. Очікується, що коефіцієнт підвищать на 3,5 — до 4,5. 

З огляду на це, підприємства, які працюють у секторі безпеки використання ядерної енергії муситимуть платити більшу зарплату. 

Відповідно до змін, сума нарахованої середньої зарплати застрахованих громадян-працівників підприємств сфери безпеки використання ядерної енергії за календарний місяць повинна дорівнювати щонайменше розміру мінімальної зарплати в Україні, помноженої на коефіцієнт 4,5. Тобто йдеться про суму 36 тис. грн. Це має бути підтверджено відповідною довідкою з підприємства, установи, організації.

Попередні вимоги щодо критеріїв передбачали, що показник може не перевищувати 12 тис. грн.

Очікується, що наказ набуде чинності з дати офіційного опублікування. 

Критерії для статусу критично важливого підприємства

Згідно з загальними нормами, статус критично важливого підприємства надають бізнесу, який підпадає під три критерії, визначені урядовою постановою. Серед них два обов’язкові:

  • середня заробітна плата працівників повинна становити щонайменше 20 тис. грн;
  • відсутня заборгованість зі сплати податків та Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Щодо третього критерію, то надають на вибір: 

  • сплата податків і зборів у більш ніж 1,5 млн євро за рік; 
  • валютні надходження у більш ніж 32 млн євро щороку, окрім кредитів; 
  • мають державне стратегічне значення (визначено у списку стратегічних об’єктів);
  • мають вагоме значення для певної сфери економіки/потреб тергромади.

Раніше ми писали про ризики законопроєкту, який підтримав Безпековий комітет ВРУ. Йдеться про право для чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК/у розшуку, бронювання на критично важливих підприємствах до 45 днів. 

Також повідомляли про те, що на кадрових сайтах є низка пропозицій роботи, що передбачають бронювання. За деякими вакансіями заробітна плата становить 50 тис. грн. 

зарплати виплати гроші мобілізація бронювання підприємства
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації