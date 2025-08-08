Заработная плата для бронирования до 36 тыс. грн — кому повысят уровень

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине для оформления критичности некоторым предприятиям придется платить более высокую заработную плату. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, которая является центральным органом исполнительной власти и реализует государственную политику в сфере безопасности использования ядерной энергии, существенно повысит требования по такому критерию критичности для бронирования от мобилизации в Вооруженные силы.

Соответствующие правила прописаны в приказе №838, который внесет изменения в приказ №34

Реклама

Читайте также:

Подробнее о повышении планки по средней зарплате

Соответствующий приказ внесет изменения в Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для экономики страны в области безопасности использования ядерной энергии по обновлению требования к зарплате работников, прописанные в предыдущем приказе.

Согласно ему, Госатомрегулирования намерено существенно повысить требования к уровню заработной платы. Ожидается, что коэффициент повысят на 3,5 — до 4,5.

Учитывая это, предприятия, работающие в секторе безопасности использования ядерной энергии должны будут платить большую зарплату.

Согласно изменениям, сумма начисленной средней зарплаты застрахованных граждан-работников предприятий сферы безопасности использования ядерной энергии за календарный месяц должна равняться как минимум размеру минимальной зарплаты в Украине, умноженной на коэффициент 4,5. То есть речь идет о сумме 36 тыс. грн. Это должно быть подтверждено соответствующей справкой с предприятия, учреждения, организации.

Предыдущие требования по критериям предусматривали, что показатель может не превышать 12 тыс. грн.

Ожидается, что приказ вступит в силу с даты официального опубликования.

Критерии для статуса критически важного предприятия

Согласно общим нормам, статус критически важного предприятия предоставляют бизнесу, который подпадает под три критерия, определенные правительственным постановлением. Среди них два обязательных:

средняя заработная плата работников должна составлять не менее 20 тыс. грн;

отсутствует задолженность по уплате налогов и Единого социального взноса (ЕСВ).

Что касается третьего критерия, то предоставляют на выбор:

уплата налогов и сборов в более чем 1,5 млн евро в год;

валютные поступления в более чем 32 млн евро ежегодно, кроме кредитов;

имеют государственное стратегическое значение (определены в списке стратегических объектов);

имеют большое значение для определенной сферы экономики/потребностей тергромады.

Ранее мы писали о рисках законопроекта, который поддержал Комитет по безопасности ВРУ. Речь идет о праве для мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК/разыске, бронирования на критически важных предприятиях до 45 дней.

Также сообщалось о том, что на кадровых сайтах есть ряд предложений работы, предусматривающих бронирование. По некоторым вакансиям заработная плата составляет 50 тыс. грн.