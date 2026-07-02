Середня зарплата сягнула 47 000 грн: Держстат показав нові дані

Працівники в офісі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна служба статистики фіксує позитивну динаміку у питанні зростання середньої заробітної плати в Україні. За підсумками травня 2026 року показник підвищився на 1,5%, до майже 31 000 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані Держстату.

Як змінилась ситуація в Україні щодо рівня зарплат

За інформацією статистичного відомства, у травні цього року середня зарплата штатних працівників в країні підвищилась до 30 961 грн, тоді як у квітні перебувала на рівні 30 515 грн.

Сфери з позитивною динамікою щодо доходів

Найстрімкіше зростання доходів спостерігалося одразу у кількох сферах:

промисловість;

логістика;

фінансовий сектор;

сфера інформації та телекомунікацій;

окремих сегментах сфери послуг.

Зокрема, у травні лідирували за рівнем заробітної плати працівники ІТ-сфери. Такі фахівці у середньому заробляли 76 990 грн на місяць.

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Водночас, найнижчий рівень оплати праці зафіксували у сфері охорони здоров'я та надання соцдопомоги — 21 550 грн.

Регіони з найбільшими та найменшими зарплатами

У регіональному розрізі найвищий рівень заробітної плати фіксують у столиці України. У травні у Києві середня зарплата сягнула 47 120 грн. Далі за рівнем доходів йде столичний регіон із показником 32 370 грн.

Найменше у середньому платять працівникам у таких областях:

Чернівецька область — 22 350 грн;

Кіровоградська область — 22 340 грн.

У Держстаті також оприлюднили рівень боргів із заробітної плати в Україні станом на початок літа 2026 року. Згідно з цими даними, загальна сума заборгованості із виплати зарплати становила 3,8 млрд грн.

Показники зарплат в Україні. Джерело: Держстат

Інші дані щодо зарплат в Україні

Водночас, дані щодо середньої зарплати, що регулярно публікують Пенсійний фонд та кадрові портали, дещо інші.

Зокрема, ПФУ, який визначає рівень середньої зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески та яку бере для розрахунку пенсії, становить 23 220 грн.

Натомість сайти з пошуку роботи, зокрема Робота.ua, наводить рівень зарплати у вакансіях на рівні 27 336 грн. У Києві медіанний дохід оціннюють у 35 120 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Україні середня зарплата деяких працівників зросла до понад 70 000 грн у червні. Зокрема, це продиктовано нестачею вузькопрофільних фахівців. Деякі роботодавці підвищили суми від 15% до 56% проти аналогічного періоду 2025 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що на ринку праці компанії частіше пропонують роботу та високу заробітну плату особам з інвалідністю. За деякими вакансіями оплата праці перевищує середньоринкову суму. Зокрема, на найбільші зарплати можуть розраховувати штукатури. Їм гарантують зарплату у 80 000 грн, тоді як на ринку у середньому пропонують 65 000 грн.