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Главная Финансы Зарплаты госслужащих выросли: кто получает 104 000 грн

Зарплаты госслужащих выросли: кто получает 104 000 грн

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Дата публикации 3 июля 2026 14:30
Зарплата в размере 104 000 грн: у кого из госслужащих выросли выплаты
Женщина за компьютером в офисе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине самую высокую среднюю заработную плату среди центральных органов государственной власти получают сотрудники независимых регуляторов и отдельных учреждений. Это следует из обнародованной правительством актуальной информации об уровне оплаты труда и численности госслужащих за май 2026 года.

О том, какие зарплаты получают чиновники, рассказывают Новини.LIVE.

Как изменились зарплаты в госорганах Украины

Согласно информации Министерства финансов, ведомство обеспечивает прозрачность и открытость в вопросе использования бюджетных средств, в частности в сфере начисления зарплат в госсекторе, за исключением оборонного сектора.

Основываясь на данных, полученных от госорганов, финансовое ведомство регулярно обновляет аналитический инструмент "дашборд" по денежной мотивации и численности сотрудников госорганов, местных госадминистраций, а также органов судебной власти.

В частности, в мае в государственных органах власти насчитывалось 165,9 тыс. сотрудников, что на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из этого числа:

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  • 108,7 тыс. человек работают в государственных органах центрального уровня (включая территориальные органы);
  • 23,2 тыс. человек — в местных государственных администрациях;
  • 34,1 тыс. человек — в судебной власти.

Что касается оплаты труда, то в мае наблюдался рост средней зарплаты по сравнению с маем 2025-го во всех категориях государственных органов. В частности, в процентном выражении зафиксирована следующая динамика:

  • областные государственные/военные администрации — на 31,3% больше;
  • органы судебной власти — на 9,6% выше;
  • аппараты государственных органов центрального уровня — плюс 4,1%;
  • подразделения центральных органов власти областного уровня — на 6,3% больше.

Самые высокие показатели средней зарплаты в госорганах центрального уровня зафиксированы:

  • в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 104,4 тыс. грн;
  • в Счетной палате — 97,6 тыс. грн;
  • в Антимонопольном комитете — 93,6 тыс. грн;
  • в Аппарате Верховной Рады — 86,8 тыс. грн;
  • в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции — 83,5 тыс. грн.

В Минфине отмечают, что расчеты зарплат госслужащих произведены на основе окладов, премий, единовременных выплат, компенсаций за неиспользованный отпуск, материальной помощи по социально-бытовым вопросам, выходного пособия в случае увольнения, других выплат, предусмотренных законодательством, поэтому месячные показатели средней зарплаты могут колебаться.

На какие оклады и премии имеют право госслужащие в 2026 году

Согласно положениям закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей", работникам государственной службы начисляются повышенные минимальные должностные оклады, которые были пересмотрены в этом году.

Им должны обеспечивать как минимум два с половиной прожиточных минимума для трудоспособных лиц. Речь идет о сумме в 8 320 грн (3 328 грн × 2,5).

Максимальный должностной оклад на должностях руководителей государственных органов первого типа (распространяется на все области) составляет 15 минимальных окладов. Речь идет о сумме в 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Что касается вариативной составляющей зарплаты работников госслужбы, то, в частности, премии ограничены четкими рамками:

  • месячная премия — не более 30% от оклада за месяц;
  • квартальная премия — 90% от оклада;
  • общий размер премии за год — 30% фонда заработной платы за год.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Украине фиксируется самый высокий уровень зарплаты. По данным Госстата, лидирует Киев со средней оплатой в 47 120 грн. Далее следует столичный регион со средней заработной платой в 32 370 грн. В то же время самые низкие средние доходы наблюдаются в Черновицкой (22 350 грн) и Кировоградской областях (22 340 грн).

Еще Новини.LIVE сообщали о положительной динамике роста зарплат для людей с инвалидностью. В последнее время на украинском рынке труда появляется все больше вакансий для этой категории граждан, причем иногда со значительно более высокими зарплатами. В частности, штукатурам обещают 80 000 грн, тогда как на рынке простым работникам в среднем гарантируют 65 000 грн.

зарплаты деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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