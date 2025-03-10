Зарплаты госслужащих в 2025 году — какие правила и ограничения

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время войны оплата труда по должностям государственной службы будет ограничена по размеру и количеству выплат. Известно, из чего состоит заработная плата и какие правила действуют для государственных служащих в 2025 году.



Это предусмотрено нормами Государственного бюджета на 2025 год.

Составляющие зарплаты государственных служащих в 2025 году

В этом году труд госслужащих будут оплачивать, основываясь на классификации должностей, проведенной в прошлом году. Речь идет о тех госорганах, которых коснулась классификация.

Читайте также:

Зарплаты в таких органах имеют следующие составляющие:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за ранг госслужащего;

денежная помощь (в случае назначения законного отпуска);

другие доплаты, предусмотренные законами;

премии;

компенсация за дополнительную нагрузку из-за выполнения обязанностей отсутствующих госслужащих и по вакантной должности госслужбы;

материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов.

Какие действуют ограничения в оплате труда госслужащих

С 1 января 2024 года действует новая система оплаты труда госслужащих:

70% зарплаты составляет должностной оклад;

30% зарплаты — премия.

Аналогичные правила будут применяться также в текущем году.

Согласно закону о государственной службе, надбавка за выслугу лет должна быть равна 3% размера должностного оклада за каждый календарный год стажа госслужбы, однако не может превышать 50% размера должностного оклада. В прошлом году размер надбавки был ограничен до 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа госслужбы, однако не более 30% оклада.

Аналогично до 2024 года заработная плата госслужащего этого года будет иметь такой же размер надбавки за выслугу лет на госслужбе, то есть 2% оклада за год стажа госслужбы, однако не более 30% оклада. Речь идет о госорганах, где была проведена классификация должностей госслужбы.

Согласно закону о государственной службе, денежная помощь (за предоставление отпуска) должна быть равна среднемесячной зарплате. В прошлом году размер денежной помощи ограничили. Он определяется как сумма оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг госслужащего по состоянию на последний день месяца, предшествующего дню старта отпуска, и не зависит от фактически отработанного периода в месяце. В этом году ограничения размера такого пособия и, соответственно, зарплаты государственного служащего продолжат действовать.

В государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы, повышающие коэффициенты и кратные размеры окладов госслужащих в этом году не применяются, как и в прошлом году.

Госбюджет-2025, как и в прошлом году, предусматривает одинаковые размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3028 грн.

В вопросе определения должностных окладов применяются определенные ограничения, в этом году из размера 2102 грн будут определять:

базовый размер оклада судьи;

оклады работников других государственных органов, оплату труда которых регулируют спецзаконы, а также работников налоговых и таможенных органов.

Из размера 1,6 тыс. грн будут определять должностной оклад прокуроров окружной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в марте средняя зарплата в стране составляет 23,5 тыс. гривен. За год размер повысился на 18%, а у некоторых специалистов почти на 100%.

Также мы рассказывали, что прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не соответствуют реалиям. Показатели не учитывают настоящих расходов украинцев в сложных условиях войны.