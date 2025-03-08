Пенсія в Україні — в Мінсоці пояснили, чи гарантує висока зарплата велику пенсію

Купюри в 1000 і 500 гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці часто отримують маленьку пенсію через помилки своїх роботодавців. Одна з найпоширеніших з них — роботодавець не сплачував відрахування за свого працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Тож навіть висока зарплата не гарантуватиме, що людина отримуватиме достойні виплати після виходу на заслужений відпочинок.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Так, у відомстві пояснили, що внески, які ви (або ваш роботодавець — за вас) сплачуєте з вашої зарплати, гарантують:

страховий стаж, необхідний для отримання пенсії;

право на лікарняні та допомогу по безробіттю;

соціальні гарантії, якщо ви втратите працездатність або коли вам знадобиться декретна відпустка.

Натомість фізичні особи-підприємці, відповідно до законодавства, мають сплачувати лише мінімальний страховий внесок. Та якщо вони хочуть, аби пенсійні виплати були більшими, тоді вони можуть сплачувати внески з більшої суми доходу або ж робити добровільні пенсійні накопичення.

"Сплата ЄСВ – це ваша інвестиція у власне майбутнє", — підкреслили у Міністерстві соціальної політики.

Пенсії в Україні та країнах ЄС — як відрізняються виплати

Поки українські бабусі з дідусями допомагають дітям та онукам, займаються городом і навіть додатково підпрацьовують, в ЄС громадяни після виходу на пенсію починають жити для себе.

Як свідчить статистика Almond Financial, (англійська компанія, що надає фінансові консультації та послуги з управління активами) розмір середньої пенсії в Європі становить 1 370 євро. Українським пенсіонерам у середньому виплачують щомісяця 143,67 євро. Підрахунок показує, що пенсійні виплати в Україні в 10 разів менші, ніж в Європі.

За даними з відкритих джерел найбільшу пенсію серед країн ЄС отримують у Люксембурзі — 2 575 євро на місяць. На другому місці опинилась Іспанія (1 481,35 євро), а третє посіла Франція (1300 євро).

Нагадаємо, що у березні 2025 року в Україні відбулася індексація пенсій, тож виплати у деяких громадян зросли. При цьому українці можуть розраховувати на ще деякі доплати.

Також ми розповідали, що у деяких громадян є право на дострокову пенсію. Відомо, хто саме може піти раніше на заслужений відпочинок.