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Вакансій побільшало — кого шукають роботодавці в Україні

11 жовтня 2024 12:27
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Кількість вакансій в Україні зросла — як це вплинуло на зарплати
Співбесіда з роботодавцем. Фото: Shutterstock
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Роботодавці з оптимізмом готуються до нового ділового сезону, встановивши новий рекорд за кількістю вакансій з початку повномасштабної війни. Однак у вересні зарплати залишилися на попередньому рівні.

Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

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Яка ситуація на ринку праці зараз

У вересні сезон активного найму розпочався стрімко, і роботодавці опублікували 117 683 вакансії, встановивши новий рекорд. Паралельно збільшилась активність і серед шукачів роботи. Ринок праці за кількістю вакансій зараз нагадує ситуацію 2021 року, коли роботодавці також запропонували понад 117 тисяч робочих місць.

Проте відновлення ринку є нерівномірним: динаміка у західних та центральних регіонах країни значно відрізняється від ситуації у прифронтових областях.

У вересні найбільший приріст вакансій зафіксовано в кількох областях України: Івано-Франківська, Черкаська та Запорізька показали зростання на 4%, Волинська — на 3%, а Чернігівська та Вінницька — на 2%.

Регіони, які традиційно лідирують за кількістю вакансій, також продемонстрували незначне збільшення кількості робочих пропозицій, підтримуючи загальну тенденцію до зростання на ринку праці.

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Ринок праці в Україні. Скриншот: Work.ua

Яких вакансій в Україні найбільше

Категорія "Сфера обслуговування" утримує лідерство за кількістю вакансій, пропонуючи 21 164 робочі місця, що на 3% більше, ніж у серпні. Значне зростання також спостерігається у категоріях "Логістика, склад, ЗЕД" (+5%) та "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%).

Як збільшилась кількість вакансій в Україні
В яких сферах найбільше вакансій. Скриншот: Work.ua

Через зростаючий дефіцит кадрів роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для кандидатів без досвіду. У вересні 43% усіх пропозицій були призначені для шукачів без професійного досвіду, що є значним зростанням порівняно з вереснем 2023 року, коли цей показник становив 36%.

Ще однією реакцією на кадровий дефіцит стало збільшення кількості вакансій із можливістю дистанційної роботи на 3%. Це перше зростання в цій категорії за кілька місяців, яке змінило попередню тенденцію до скорочення. Важливо зазначити, що саме віддалені вакансії користуються найбільшою популярністю серед шукачів, що робить конкуренцію за такі робочі місця особливо високою.

Однак найбільший приріст зафіксовано у вакансіях із бронюванням — +16% порівняно із серпнем.

Як змінилися зарплати

У вересні середня заробітна плата, запропонована на ринку праці, залишилася на рівні 21 500 грн. Незначне зростання зарплатної медіани спостерігалося в окремих регіонах: у Київській області вона сягнула 24 000 грн, у Львівській — 21 500 грн, а в Харківській — 19 170 грн.

Також спостерігається зростання заробітних плат у деяких категоріях:

  • "Охорона, безпека" — 45 000 грн, що на 13% більше порівняно з серпнем;
  • "Страхування" — 25 000 грн, +5%;
  • "Управління персоналом, HR" — 25 000 грн, +4%;
  • "Телекомунікації та зв'язок" — 24 980 грн, +4%;
  • "Будівництво, архітектура" — 26 000 грн, +4%.

Серед найбільш прибуткових професій, окрім керівних посад, спеціалістів у сфері IT та фахівців Сил оборони, виділяються:

  • Ендодонтист — 55 000 грн;
  • Водій-міжнародник — 50 000 грн;
  • Рихтувальник — 45 000 грн;
  • Бурильник, медіапродюсер, рієлтор, тонувальник — по 40 000 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік у багатьох спеціалістів суттєво зросла оплата праці. Зокрема, у деяких сферах заробітна плата підскочила на 111%.

Також ми писали, що народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.

зарплати робота гроші ринок праці вакансії Work.ua

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15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

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