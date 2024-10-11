Зарплаты в Украине — на какую сумму урежут доход бюджетников из-за новых налогов

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.

Об этом пишет Oboz.ua.

Читайте также:

Повышение военного сбора в Украине

Налоговые изменения в законодательство заработают "задним числом". Ожидается, что дополнительные суммы из-за нового размера военного сбора будут высчитаны с 1 октября.

Новый закон №11416д предусматривает более высокие ставки военного сбора. Если раньше из зарплаты граждане платили 1,5%, то с октября будет 5%. Из-за нового сбора граждане потеряют 3,5% дохода. Такие новации будут иметь немалые последствия для зарплат наемных работников и физлиц-предпринимателей (ФЛП), работающих на "упрощенке".

Как изменятся зарплаты бюджетников

Издание приводит пример, как изменится доход педагогов. Учитывая повышение сбора на 5%, в случае официальной зарплаты учителей в 15 тыс. грн сумма, которую не доплатят, будет составлять 750 грн ежемесячно, тогда как при 1,5% — взимали 225 грн.

Поэтому из такой зарплаты налоговые обязательства вырастут на 525 грн.

Следует отметить, что ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в правительстве работают над тем, чтобы предоставить образовательную субвенцию, которая бы компенсировала потери и поддержала учителей.

Образовательная субвенция — это целевая помощь из бюджета в поддержку финансирования сферы образования. Она является единственным инструментом, позволяющим покрыть сокращение доходов учителей, добавил Федоров.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.

Ранее мы писали, что работодатели с оптимизмом готовятся к новому деловому сезону, установив новый рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной войны. Однако в сентябре зарплаты остались на прежнем уровне.