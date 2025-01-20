Зарплати бійців ЗСУ та УБД — де і які виплати пропонують в Україні

Зарплати бійців ЗСУ та ветеранів — які суми пропонують
В Україні середня заробітна плата військовослужбовців Сил оборони становить 70 тис. гривень, ветеранів — не більше 22,6 тис. гривень. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у п'яти найбільших областях країни.
Такі дані за минулий рік навели аналітики порталу "OLX. Робота".
Які спеціальності в армії мають найбільший попит
Як зазначається, два роки тому Міністерство оборони та платформа онлайн-оголошень "OLX. Робота" домовились про співпрацю в рамках проєкту рекрутингу. Портал охоче підтримав відповідну ініціативу, оскільки це дозволяє укомплектовувати підрозділи не за розподілом, а суто за фахом.
Після підписання меморандуму платформа отримала десятки тисяч відгуків на вакансії в оборонній сфері. З-поміж найбільш популярних спеціальностей — водії, стрільці, командири та медичні працівники. Також ативність фіксувалась на військові вакансії: кухар, оператор FPV-дронів.
Диференціація оплати праці військових та ветеранів
У січні-грудні 2024 року найактивніше громадяни відгукувалися на пропозиції служби в підрозділах протиповітряної оборони, де зарплата становить 60 тис. гривень.
Зарплата військових суттєво різниться залежно від спеціальності. Зокрема, інструкторам та бухгалтерам пропонують 35-36 тис. гривень, тобто удвічі менше за середню заробітну плату в ЗСУ.
Також значна регіональна диференціація в оплаті праці зафіксована для людей зі статусом учасника бойових дій (ветеранів).
Найвищі зарплати у західних регіонах:
- у Львівській — 22,6 тис. гривень;
- у Волинській — 22,5 тис. гривень;
- у Закарпатській — 22,25 тис. гривень.
Дещо менші виплати у північних областях:
- у Чернігівській та Київській — по 21 тис. гривень;
- у Житомирській — 18,5 тис. гривень;
- у Рівненській — 18 тис. гривень.
Найменше платять у центрі країни: у Черкаській та Кіровоградській області — по 17,5 тис. гривень.
Найбільше пропозицій роботи зосереджено у п'яти найбільших областях країни: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській.
Раніше ми писали, що у 2024 році число вакансій на порталі "OLX Робота" зросло на 6% проти показника за 2023 рік, а число відгуків — на 4%. Також підскочив попит на деяку віддалену роботу на 30%.
Також повідомлялося, що відбувається поступове відновлення українського ринку праці. У третьому кварталі минулого року зафіксоване зростання на 33%.
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