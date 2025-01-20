Зарплати бійців ЗСУ та УБД — де і які виплати пропонують в Україні

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні середня заробітна плата військовослужбовців Сил оборони становить 70 тис. гривень, ветеранів — не більше 22,6 тис. гривень. Найбільше пропозицій роботи зосереджено у п'яти найбільших областях країни.

Такі дані за минулий рік навели аналітики порталу "OLX. Робота".

Читайте також:

Які спеціальності в армії мають найбільший попит

Як зазначається, два роки тому Міністерство оборони та платформа онлайн-оголошень "OLX. Робота" домовились про співпрацю в рамках проєкту рекрутингу. Портал охоче підтримав відповідну ініціативу, оскільки це дозволяє укомплектовувати підрозділи не за розподілом, а суто за фахом.

Після підписання меморандуму платформа отримала десятки тисяч відгуків на вакансії в оборонній сфері. З-поміж найбільш популярних спеціальностей — водії, стрільці, командири та медичні працівники. Також ативність фіксувалась на військові вакансії: кухар, оператор FPV-дронів.

Графіка. Джерело: OLX. Робота

Диференціація оплати праці військових та ветеранів

У січні-грудні 2024 року найактивніше громадяни відгукувалися на пропозиції служби в підрозділах протиповітряної оборони, де зарплата становить 60 тис. гривень.

Зарплата військових суттєво різниться залежно від спеціальності. Зокрема, інструкторам та бухгалтерам пропонують 35-36 тис. гривень, тобто удвічі менше за середню заробітну плату в ЗСУ.

Також значна регіональна диференціація в оплаті праці зафіксована для людей зі статусом учасника бойових дій (ветеранів).

Найвищі зарплати у західних регіонах:

у Львівській — 22,6 тис. гривень;

у Волинській — 22,5 тис. гривень;

у Закарпатській — 22,25 тис. гривень.

Дещо менші виплати у північних областях:

у Чернігівській та Київській — по 21 тис. гривень;

у Житомирській — 18,5 тис. гривень;

у Рівненській — 18 тис. гривень.

Найменше платять у центрі країни: у Черкаській та Кіровоградській області — по 17,5 тис. гривень.

Графіка. Джерело: OLX. Робота

Найбільше пропозицій роботи зосереджено у п'яти найбільших областях країни: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській.

Раніше ми писали, що у 2024 році число вакансій на порталі "OLX Робота" зросло на 6% проти показника за 2023 рік, а число відгуків — на 4%. Також підскочив попит на деяку віддалену роботу на 30%.

Також повідомлялося, що відбувається поступове відновлення українського ринку праці. У третьому кварталі минулого року зафіксоване зростання на 33%.