Грошове забезпечення військових на фронті — хто має право на доплати до за кожні 30 днів

Хто з військових має право на доплати за службу на "нулі"
Українські військовослужбовці на фронті мають право на доплати до свого грошового забезпечення за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Правила призначення відповідних надбавок мають свої особливості.
Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони.
Доплати бійцям ЗСУ за кожні 30 днів на "нулі"
Як розповіли в оборонному відомстві, для військовослужбовців на період воєнного стану в країні запровадили додаткову одноразову винагороду. Її нарахування регулює урядова постанова N168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Розмір такої надбавки становить 70 тис. гривень за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання військовим бойових чи спеціальних завдань. А саме:
- у разі ведення бойових/спеціальних дій бійцями на лінії зіткнення з ворогом на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу до ротного опорного пункту включно;
- у випадку виконання завдань на окупованій Росією території;
- у разі виконання завдань на території між позиціями українських сил та позиціями ворожого війська в районах проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань на ворожій території.
Таким чином, військові, які перебувають на фронті, потенційно мають змогу отримувати сумарно понад 190 тис. гривень щомісяця. У цю суму входить:
- розмір грошового забезпечення, що залежить від звання, посади та вислуги років (щонайменше 20,1 тис. грн);
- "бойові" — до 100 тис. грн;
- винагорода за кожні 30 днів — 70 тис. грн.
Як отримати доплати у 70 тис. грн
Бійці мають надати підтвердження про залучення до виконання бойових чи спеціальних завдань в рамках служби на "нулі". Призначають таку винагороду на підставі наступних документів:
- бойового наказу (бойового розпорядження);
- журналу бойових дій/бойового донесення;
- рапорту/донесення командира підрозділу чи групи про виконання бойових/спецзавдань кожним військовим (зокрема, з доданих/оперативно підпорядкованих підрозділів).
Командири мають видавати накази про виплату винагороди до 5 числа місяця на підставі підтверджених даних про кількість днів виконання бойових чи спецзавдань військовими ЗСУ.
Раніше ми писали, на який розмір грошового забезпечення зможуть розраховувати українські військові з 1 січня 2025 року. Відомі розміри окладів та винагород.
Також розповідали, на який розмір грошового забезпечення мають право бійці, зараховані у розпорядження. Сума залежить від того, на якій посаді військовий працював до виведення поза штат.
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