Грошове забезпечення військових на фронті — хто має право на доплати до за кожні 30 днів

Військовослужбовці на фронті. Фото: armyinform

Українські військовослужбовці на фронті мають право на доплати до свого грошового забезпечення за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Правила призначення відповідних надбавок мають свої особливості.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони.

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Як розповіли в оборонному відомстві, для військовослужбовців на період воєнного стану в країні запровадили додаткову одноразову винагороду. Її нарахування регулює урядова постанова N168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Розмір такої надбавки становить 70 тис. гривень за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання військовим бойових чи спеціальних завдань. А саме:

у разі ведення бойових/спеціальних дій бійцями на лінії зіткнення з ворогом на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу до ротного опорного пункту включно;

у випадку виконання завдань на окупованій Росією території;

у разі виконання завдань на території між позиціями українських сил та позиціями ворожого війська в районах проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань на ворожій території.

Таким чином, військові, які перебувають на фронті, потенційно мають змогу отримувати сумарно понад 190 тис. гривень щомісяця. У цю суму входить:

розмір грошового забезпечення, що залежить від звання, посади та вислуги років (щонайменше 20,1 тис. грн);

"бойові" — до 100 тис. грн;

винагорода за кожні 30 днів — 70 тис. грн.

Як отримати доплати у 70 тис. грн

Бійці мають надати підтвердження про залучення до виконання бойових чи спеціальних завдань в рамках служби на "нулі". Призначають таку винагороду на підставі наступних документів:

бойового наказу (бойового розпорядження);

журналу бойових дій/бойового донесення;

рапорту/донесення командира підрозділу чи групи про виконання бойових/спецзавдань кожним військовим (зокрема, з доданих/оперативно підпорядкованих підрозділів).

Командири мають видавати накази про виплату винагороди до 5 числа місяця на підставі підтверджених даних про кількість днів виконання бойових чи спецзавдань військовими ЗСУ.

Раніше ми писали, на який розмір грошового забезпечення зможуть розраховувати українські військові з 1 січня 2025 року. Відомі розміри окладів та винагород.

Також розповідали, на який розмір грошового забезпечення мають право бійці, зараховані у розпорядження. Сума залежить від того, на якій посаді військовий працював до виведення поза штат.