Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Хто з військових має право на доплати за службу на "нулі" arrow

Хто з військових має право на доплати за службу на "нулі"

26 грудня 2024 11:55
Ксенія Симонова - Редактор
Грошове забезпечення військових на фронті — хто має право на доплати до за кожні 30 днів
Військовослужбовці на фронті. Фото: armyinform
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці на фронті мають право на доплати до свого грошового забезпечення за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Правила призначення відповідних надбавок мають свої особливості.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони.

Читайте також:

Доплати бійцям ЗСУ за кожні 30 днів на "нулі"

Як розповіли в оборонному відомстві, для військовослужбовців на період воєнного стану в країні запровадили додаткову одноразову винагороду. Її нарахування регулює урядова постанова N168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Розмір такої надбавки становить 70 тис. гривень за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання військовим бойових чи спеціальних завдань. А саме:

  • у разі ведення бойових/спеціальних дій бійцями на лінії зіткнення з ворогом на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу до ротного опорного пункту включно;
  • у випадку виконання завдань на окупованій Росією території;
  • у разі виконання завдань на території між позиціями українських сил та позиціями ворожого війська в районах проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань на ворожій території.

Таким чином, військові, які перебувають на фронті, потенційно мають змогу отримувати сумарно понад 190 тис. гривень щомісяця. У цю суму входить:

  • розмір грошового забезпечення, що залежить від звання, посади та вислуги років (щонайменше 20,1 тис. грн);
  • "бойові" — до 100 тис. грн;
  • винагорода за кожні 30 днів — 70 тис. грн.

Як отримати доплати у 70 тис. грн

Бійці мають надати підтвердження про залучення до виконання бойових чи спеціальних завдань в рамках служби на "нулі". Призначають таку винагороду на підставі наступних документів:

  • бойового наказу (бойового розпорядження);
  • журналу бойових дій/бойового донесення;
  • рапорту/донесення командира підрозділу чи групи про виконання бойових/спецзавдань кожним військовим (зокрема, з доданих/оперативно підпорядкованих підрозділів).

Командири мають видавати накази про виплату винагороди до 5 числа місяця на підставі підтверджених даних про кількість днів виконання бойових чи спецзавдань військовими ЗСУ.

Раніше ми писали, на який розмір грошового забезпечення зможуть розраховувати українські військові з 1 січня 2025 року. Відомі розміри окладів та винагород.

Також розповідали, на який розмір грошового забезпечення мають право бійці, зараховані у розпорядження. Сума залежить від того, на якій посаді військовий працював до виведення поза штат.

зарплати Міноборони виплати ЗСУ військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:17 Уразили "жирну" ціль — ЗСУ вдарили по об'єкту ВПК в Росії

13:17 Окупанти атакували Херсонщину — є постраждалий

13:14 Зеленський звільнив посла в Німеччині — хто його замінить

13:00 Аліменти на дітей у 2025 році — суми та хто має платити

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:59 Стріляй і тікай — нова тактика російських кораблів у Чорному морі

12:58 ДБР викрило помічницю судді, яка передавала закриту інформацію

12:56 Синоптики порадували мешканців Львівщини погодою на завтра

12:52 Власна квартира в Україні — яких будинків варто уникати покупцям

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

13:17 Уразили "жирну" ціль — ЗСУ вдарили по об'єкту ВПК в Росії

13:17 Окупанти атакували Херсонщину — є постраждалий

13:14 Зеленський звільнив посла в Німеччині — хто його замінить

13:00 Аліменти на дітей у 2025 році — суми та хто має платити

12:59 Стріляй і тікай — нова тактика російських кораблів у Чорному морі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:58 ДБР викрило помічницю судді, яка передавала закриту інформацію

12:56 Синоптики порадували мешканців Львівщини погодою на завтра

12:52 Власна квартира в Україні — яких будинків варто уникати покупцям

12:40 Шлюбні хитрощі — на кордоні затримали три несправжні "пари"

12:35 Експерти вказують на ураження літака в Актау установкою ЗРК РФ

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити