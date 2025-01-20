Зарплаты бойцов ВСУ и УБД - где и какие выплаты предлагают в Украине

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине средняя заработная плата военнослужащих Сил обороны составляет 70 тыс. гривен, ветеранов — не более 22,6 тыс. гривен. Больше всего предложений работы сосредоточено в пяти крупнейших областях страны.

Такие данные за предыдущий год привели аналитики портала "OLX. Работа".

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Как отмечается, два года назад Министерство обороны и платформа онлайн-объявлений "OLX. Работа" договорились о сотрудничестве в рамках проекта рекрутинга. Портал охотно поддержал соответствующую инициативу, поскольку это позволяет укомплектовывать подразделения не по распределению, а сугубо по специальности.

После подписания меморандума платформа получила десятки тысяч откликов на вакансии в оборонной сфере. Среди наиболее популярных специальностей — водители, стрелки, командиры и медицинские работники. Также активность фиксировалась на военные вакансии: повар, оператор FPV-дронов.

Графика. Источник: OLX. Работа

Дифференциация оплаты труда военных и ветеранов

В январе-декабре 2024 года активнее всего граждане откликались на предложения службы в подразделениях противовоздушной обороны, где зарплата составляет 60 тыс. гривен.

Зарплата военных существенно отличается в зависимости от специальности. В частности, инструкторам и бухгалтерам предлагают 35-36 тыс. гривен, то есть вдвое меньше средней заработной платы в ВСУ.

Также значительная региональная дифференциация в оплате труда зафиксирована для людей со статусом участника боевых действий (ветеранов).

Самые высокие зарплаты в западных регионах:

во Львовской — 22,6 тыс. гривен;

в Волынской — 22,5 тыс. гривен;

в Закарпатской — 22,25 тыс. гривен;

Несколько меньшие выплаты в северных областях:

в Черниговской и Киевской — по 21 тыс. гривен;

в Житомирской — 18,5 тыс. гривен;

в Ровенской — 18 тыс. гривен;

Меньше всего платят в центре страны: в Черкасской и Кировоградской области — по 17,5 тыс. гривен.

Графика. Источник: OLX. Работа

Больше всего предложений работы сосредоточено в пяти крупнейших областях страны: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской.

Ранее мы писали, что в 2024 году число вакансий на портале "OLX Работа" выросло на 6% против показателя за 2023 год, а число откликов — на 4%. Также подскочил спрос на некоторую удаленную работу на 30%.

Также сообщалось, что происходит постепенное восстановление украинского рынка труда. В третьем квартале прошлого года зафиксирован рост на 33%.