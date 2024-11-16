Банкиры зарабатывают больше президента — какие зарплаты у руководителей популярных банков

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре самые высокие зарплаты среди работников государственных банков в Украине получали члены правления ПриватБанка. Если в сентябре их месячное вознаграждение составляло до 1 млн грн, то в октябре оно возросло до 3 млн грн.

Об этом говорится в отчетах, которые по требованию закона опубликовали банки, сообщает OBOZ.UA.

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Зарплаты в ПриватБанке испытали наибольший рост. В октябре после избрания нового председателя правления расходы на вознаграждения существенно увеличились. Основная зарплата главы правления выросла с 1 до 2 млн грн. Кроме того, один из членов правления заработал почти 3 млн грн, что в три раза больше, чем в сентябре.

Зарплаты в ПриватБанке. Источник: скриншот

В октябре глава правления Ощадбанка получил 1,1 млн грн (до уплаты налогов). Зарплата председателя не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Большинство других членов правления получили по 800 тысяч гривен.

Зарплаты в Ощадбанке. Источник: скриншот

В Укргазбанке наибольшее вознаграждение за октябрь 2024 года получил один из членов правления — 1,4 млн грн (до удержания налогов). В то же время, и.о. председателя правления банка заработал 1 млн грн. Сумма вознаграждения включает отпускные, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и командировочные расходы.

Зарплаты в Укргазбанке. Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, уровень заработной платы фармацевтов в Украине заметно зависит от региона и профессиональной подготовки. В мегаполисах и промышленно развитых областях средние доходы специалистов в этой сфере значительно выше.

Мы также писали, что в 2024 году заработные платы агрономов в Украине несколько выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На разных платформах и компаниях средние зарплаты аграриев разнятся, все зависит от должностей и обязанностей.