Зарплати в Україні — які особливості розрахунку погодинної оплати у 2026 році

В Україні у 2026 році зріс розмір гарантованої погодинної оплати праці, нижче якого роботодавці не мають права платити. Такий характер розрахунку має свої особливості, зокрема, відомо, чи необхідно здійснювати доплату до розміру мінімальної місячної заробітної плати, якщо загальна сума буде нижчою.

Відповідні нюанси передбачені ст. 3 закону №108 "Про оплату праці".

Робота з погодинною оплатою у 2026 році

Згідно із чинними нормами законодавства, в Україні передбачено два види мінімальної заробітної плати: місячний розмір та погодинний розмір. Рівень цих показників щороку встановлює уряд, закладаючи до держбюджету на відповідний рік.

Зокрема, у 2026 році норми закону №4695-IX "Про Держбюджет" передбачають, що мінімальна оплата праці має бути на рівні:

Місячний розмір – 8647 гривень; Погодинний розмір – 52 гривень.

Погодинна форма оплати праці застосовується у разі, коли результати роботи вимірюють за рахунок кількості відпрацьованого часу. Водночас, якщо результати вимірюють кількістю виготовленої продукції (робіт/послуг), то застосовується відрядна форма оплати.

За умови погодинної оплати праці, вона може визначатися по-різному. Так, базовий розмір основної зарплати працівників встановлюється залежно від кількості відпрацьованого часу, а також:

розміру годинної тарифної ставки;

розміру денної тарифної ставки;

розміру місячної тарифної ставки (оклад).

У разі погодинної оплати для працівників встановлюється вимога щодо виконання нормованих завдань. Їх закріплюють на одну годину роботи.

Особливості розрахунку за погодинну роботу

Рівень мінімальної заробітної плати визначають, виходячи із мінімалки у погодинному розмірі та норми часу для працівника у відповідному місяці. Його порівнюють із нарахованою зарплатнею за виконану норму праці, і, якщо нарахована сума виявиться більшою, доплати до мінімальної заробітної плати не буде, а якщо менша, то працівнику нарахують доплату для досягнення рівня "мінімалки".

За умови погодинної оплати базову зарплату за місяць розраховують як добуток годинної тарифної ставки конкретного працівника і відпрацьованих годин у певному періоді:

Так, якщо годинна тарифна ставка робітника становить 80 грн, а в січні було відпрацьовано 176 год, у лютому — 160 год, то сума зарплатні за годинною ставкою за місяць становитиме:

січень — 80 грн/год х 176 год = 14,08 тис. грн;

лютий — 80 грн/год х 160 год = 12,8 тис. грн.

Таким чином, у зв'язку з різною кількістю повністю відпрацьованих годин відповідно до місячної норми, працівник зі встановленою годинною тарифною ставкою отримає різну суму нарахованої зарплатні за місяць. Якщо відпрацює більше годин — кінцева сума буде вищою, а менше — нижчою.

Оплата праці за умови неповного робочого часу відбувається пропорційно до відпрацьованого часу.

Раніше ми писали, що цьогоріч діють нові правила індексації зарплати. За чинними нормами, базовим місяцем стане січень, а не грудень, й індексація обнулиться.

Ще повідомлялося, що у 2026 році зросте зарплата працівників бюджетної галузі. Це відбудеться за рахунок нового рівня базового показника для визначення посадового окладу.