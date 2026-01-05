Зарплаты в Украине — кто начнет получать надбавки в 50-100% от оклада

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С января 2026 года преподаватели украинских военных лицеев начнут получать более высокую заработную плату. Это произойдет за счет назначенных надбавок в размере 50-100 процентов от должностного оклада.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на правительственное постановление №572.

Единый подход в оплате труда в военных лицеях

Согласно принятому Кабинетом министров в конце декабря 2025 года постановлению, преподаватели всех военных лицеев будут иметь доплаты, которые будут аналогичны надбавкам для преподавателей четырех военных лицеев. Речь идет о:

Киевском военном лицее им. Ивана Богуна;

Военно-морском лицее (г. Одесса);

государственном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" им. И.Г. Харитоненко;

государственная гимназия-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус".

Именно эти четыре заведения имели исключительное право предоставлять надбавки к должностным окладам для преподавателей. Однако изменения установят единый подход в финансовом обеспечении работников и военных во всех госучреждениях, обеспечивающих получение среднего образования военного профиля.

Ожидается, что соответствующий шаг поспособствует дополнительной мотивации для преподавателей, а также станет более привлекательным для привлечения новых квалифицированных педагогов.

Какие предусмотрены размеры доплат

Согласно принятому правительственному постановлению, предусматривается выплата надбавок для преподавателей военных лицеев в таких граничных размерах:

До 50 процентов должностного оклада — для педагогических работников; До 100 процентов — для военнослужащих, занимающих должности из перечня должностей военных государственных военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, которым установлена надбавка за непосредственное обеспечение образовательного процесса; До 100 процентов — для военных, командированных в госучреждения образования с оставлением на военной службе и занимающих должности согласно перечню должностей, замещаемых военными ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов спецназначения в госорганах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и граничных воинских званий по этим должностям, утвержденным указом №126 президента.

Конкретные размеры надбавки будут устанавливать руководители учреждений в рамках фондов оплаты труда.

В 2026 году на образовательную сферу в бюджете предусмотрены 278,7 млрд грн, что на 79,8 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом. Речь идет о наибольшем росте финансирования отрасли образования за все время независимости. Самым весомым блоком является оплата труда педагогов и преподавателей, на что заложено 195,3 млрд грн.

Ранее рассказывали, что с января в Украине повысится размер минимальной зарплаты. Также пересмотрят суммы выплат для социальных работников.

Еще мы писали, что в этом месяце военным должны доплатить 100 тыс. грн. Известно, кто попадет в список на такую выплату.