Соцработники в Украине будут получать большие зарплаты — сколько им будут платить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С 1 января в Украине вырастет не только минимальная зарплата. Так, для социальных работников страны обновятся размеры должностных окладов, поэтому они начнут получать больше за свою работу.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут зарабатывать социальные работники

Так, чтобы определять размеры должностных окладов специалистов, занятых в сфере социальных и реабилитационных услуг, будет применяться коэффициент 2,5.

"Это означает рост должностных окладов примерно на 150%", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что именно эти специалисты обеспечивают доступность и качество помощи для людей, которым она крайне необходима. Поэтому с 1 января:

социальный менеджер с 15 тарифным разрядом будет получать более 20 000 гривен вместо 8 243 гривен;

специалист, который занимается социальной работой (12 тарифный разряд) — будет получать 16 932 гривны вместо 6 773 гривен.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, повышая оплату труда соцработникам, государство делает шаг к тому, чтобы справедливо поддерживает тех, кто ежедневно оказывает поддержку другим людям.

"Работа социального работника требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать", — сказал он.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2026 года профессия педагога в Украине станет более конкурентной и, возможно, престижной. Все потому, что с 1 января должностные ставки учителей и преподавателей станут больше на 30%. Более того — это не единственный рост, который должен произойти. Если верить обещаниям правительства, то с 1 сентября 2026 года педагоги получат еще +20% к своим окладам.

Ранее мы рассказывали, по каким правилам будет происходить индексация зарплат в 2026 году. Известно, какие изменения подготовили трудоспособному населению. Еще мы писали, что размер зарплаты по итогам 2025 гкоу восстановился после кризисного периода в начале полномасштабной войны: 96% компаний повысили уровень оплаты труда.