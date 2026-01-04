Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплата вырастет вдвое — кто будет получать больше с 1 января

Зарплата вырастет вдвое — кто будет получать больше с 1 января

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:45
Соцработники в Украине будут получать большие зарплаты — сколько им будут платить
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

С 1 января в Украине вырастет не только минимальная зарплата. Так, для социальных работников страны обновятся размеры должностных окладов, поэтому они начнут получать больше за свою работу.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут зарабатывать социальные работники

Так, чтобы определять размеры должностных окладов специалистов, занятых в сфере социальных и реабилитационных услуг, будет применяться коэффициент 2,5.

"Это означает рост должностных окладов примерно на 150%", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что именно эти специалисты обеспечивают доступность и качество помощи для людей, которым она крайне необходима. Поэтому с 1 января:

  • социальный менеджер с 15 тарифным разрядом будет получать более 20 000 гривен вместо 8 243 гривен;
  • специалист, который занимается социальной работой (12 тарифный разряд) — будет получать 16 932 гривны вместо 6 773 гривен.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, повышая оплату труда соцработникам, государство делает шаг к тому, чтобы справедливо поддерживает тех, кто ежедневно оказывает поддержку другим людям.

"Работа социального работника требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать", — сказал он.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2026 года профессия педагога в Украине станет более конкурентной и, возможно, престижной. Все потому, что с 1 января должностные ставки учителей и преподавателей станут больше на 30%. Более того — это не единственный рост, который должен произойти. Если верить обещаниям правительства, то с 1 сентября 2026 года педагоги получат еще +20% к своим окладам.

Ранее мы рассказывали, по каким правилам будет происходить индексация зарплат в 2026 году. Известно, какие изменения подготовили трудоспособному населению. Еще мы писали, что размер зарплаты по итогам 2025 гкоу восстановился после кризисного периода в начале полномасштабной войны: 96% компаний повысили уровень оплаты труда.

зарплаты выплаты деньги зарплата социальная защита
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации