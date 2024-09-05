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В Україні за дистанційну роботу платять понад 25 тис. грн — кого шукають

5 вересня 2024 10:05
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — кому за дистанційну роботу готові платити більше 25 тис. грн у вересні
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні дистанційна робота стає дедалі популярнішою. Деякі роботодавці готові платити співробітникам 25 тис. грн зарплати та вище.

Про це свідчить інформація популярного кадрового порталу.

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Хто може заробляти 25 тис. гривень

У 2024 році українські роботодавці переглянули розмір зарплат, котрі готові платити новим підлеглим. Середня запропонована зарплата зросла до 20,5 тис. грн.

Найбільше зростання зафіксовано у секторі "Управління персоналом, HR". У таких компаніях підвищили зарплату на 9% — до середніх 25 тис. грн.

Зросли пропозиції зарплати і в інших сферах. Зокрема, таку суму можуть заробляти деякі фахівці, не виходячи з дому.

Менеджер з розвитку бренд-іміджу

Наприклад, менеджеру з розвитку бренд-іміджу (HR-брендінг) у міжнародну автомобільну компанію пропонують заплату від 25 тис. до 42 тис. гривень. Передбачається гнучкий графік роботи: проєктна зайнятість,
можливість працювати дистанційно, з будь-якої точки України та можливе суміщення кількох проєктів.

Інспектор служби безпеки

Також шукають інспектора служби безпеки на заплату від 25 тис. гривень. Робота дистанційна із повною зайнятістю. Готові взяти людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера з досвідом роботи від одного року. Серед обов’язків: забезпечення впровадження політик та механізмів для забезпечення безпеки компанії (інформаційна, економічна, фізична та кадрова).

Викладач-методист в школу англійської мови

Окрім того, на дистанційну роботу запрошують викладача-методиста пробних занять в онлайн-школу англійської із заплатою до 40 тис. грн. Пропонують зручний графік роботи 5/2, можливість добре заробляти, де можна отримувати фіксовану ставку за урок та бонуси. Офіційне працевлаштування. Серед обов’язків: проведення пробних уроків по 50−60 хв за готовими матеріалами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою, що значно вища за середню в країні, при цьому не маючи вищої освіти. На 50 тис. грн зможуть розраховувати працівники робітничих професій.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку зарплату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.

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01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

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