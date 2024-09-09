Зарплаты в Украине выросли — Госстат назвал ТОП-3 сферы

Рихтовщик на СТО. Фото: hunters-garage

В Украине под влиянием нехватки квалифицированных работников продолжает расти заработная плата. В одной из наиболее перспективных в этом вопросе сфер оплата труда в среднем повысилась на 37%, до более 50 тыс. гривен.

Обновленную информацию обнародовала Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в стране выросла во втором квартале текущего года на 22%, достигнув уровня 20,96 тыс. гривен.

Наиболее перспективной в вопросе роста зарплаты остается область "Информация и телекоммуникации". Программисты получают на 37% больше, в среднем — 50,18 тыс. гривен.

Далее идет сектор "Финансовая и страховая деятельность". Финансистам в среднем платят 39,89 тыс. грн. Показатель на 21,6% больше.

На третьем месте по наиболее активному росту зарплат — сфера "Профессиональная, научная и техническая деятельность". Там в среднем получают 28,3 тысячи гривен. Рост составляет 23,7%.

В секторе "Государственное управление и оборона" зарплата выросла на 24,4%, достигнув уровня 27,28 тыс. гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере образования — в среднем 15,07 тыс. гривен. За год оплата труда выросла на 15,7%.

Уровень среднемесячной зарплаты за второй квартал года

Источник: данные Госстата

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за низкой заработной платы многие учителя желают покинуть профессию. Некоторые педагоги получают не более 6,69 тыс. гривен в месяц.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низкой зарплаты работников образования. Он пошел на следующий шаг после обращений учителей.