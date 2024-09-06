Зарплати вчителів у 6,7 тис. грн провокують негативну тенденцію у сфері освіти — дослідження

Зарплата у 6,7 тис. гривень — в Україні вчителі масово хочуть піти з професії
В Україні через низьку заробітну плату багато вчителів бажають залишити професію. Дехто з педагогів отримує не більше 6,69 тис. гривень за місяць.
Про це свідчать результати дослідження Інституту освітньої аналітики, які опублікував освітній портал Education.ua.
Негативна тенденція у сфері освіти через низькі зарплати
Згідно з дослідженням, проведеним у 2023 році, більш ніж дві тисячі педагогів хочуть піти з професії. У середньому заробітна плата в освітній сфері становить 12,64 тис. гривень.
Оплата праці менша за працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Зокрема, вчителі-початківці у перші роки роботи отримують найменше.
Так, розрахунок зарплати педагога зі стажем до трьох років наступний:
(6 396,5 + 30 %) — 19,5 % = 6,693 тис. де 6,396 тис. грн — це базовий оклад, а 6,69 тис. грн — зарплата, яку вчителі отримують після вирахування податків та військового збору.
У зв'язку з цим зарплата педагога без досвіду фактично удвічі менша за середню зарплату в цій галузі.
Йдеться про такі складові:
- Розмір тарифної ставки (ЄТС) станом на 1 січня 2024 року — 3195 гривень.
- Розмір тарифного коефіцієнта для вчителя без категорії після бакалаврату з 10 тарифним розрядом — 1,82.
- Підвищення на 10%, гарантоване урядовою постановою № 22 від 11.01.2018.
- Доплата за престижність праці, за перевірку зошитів — по 15%.
- Податок та військовий збір — 18% + 1,5%.
При цьому надбавки можуть становити лише 10-50% від базового окладу. Йдеться про 600 — 2,5 тис. гривень за кожним пунктом залежно від стажу роботи та категорії педагога.
Що ще варто знати
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку зарплату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.
Також ми писали, що в Україні дистанційна робота стає дедалі популярнішою. Деякі роботодавці готові платити співробітникам 25 тис. грн зарплати та вище.
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