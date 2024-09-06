Зарплати вчителів у 6,7 тис. грн провокують негативну тенденцію у сфері освіти — дослідження

Вчитель у класі. Фото: nus.org.ua

В Україні через низьку заробітну плату багато вчителів бажають залишити професію. Дехто з педагогів отримує не більше 6,69 тис. гривень за місяць.

Про це свідчать результати дослідження Інституту освітньої аналітики, які опублікував освітній портал Education.ua.

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Негативна тенденція у сфері освіти через низькі зарплати

Згідно з дослідженням, проведеним у 2023 році, більш ніж дві тисячі педагогів хочуть піти з професії. У середньому заробітна плата в освітній сфері становить 12,64 тис. гривень.

Оплата праці менша за працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Зокрема, вчителі-початківці у перші роки роботи отримують найменше.

Так, розрахунок зарплати педагога зі стажем до трьох років наступний:

(6 396,5 + 30 %) — 19,5 % = 6,693 тис. де 6,396 тис. грн — це базовий оклад, а 6,69 тис. грн — зарплата, яку вчителі отримують після вирахування податків та військового збору.

У зв'язку з цим зарплата педагога без досвіду фактично удвічі менша за середню зарплату в цій галузі.

Графіка. Джерело: Education.ua

Йдеться про такі складові:

Розмір тарифної ставки (ЄТС) станом на 1 січня 2024 року — 3195 гривень.

Розмір тарифного коефіцієнта для вчителя без категорії після бакалаврату з 10 тарифним розрядом — 1,82.

Підвищення на 10%, гарантоване урядовою постановою № 22 від 11.01.2018.

Доплата за престижність праці, за перевірку зошитів — по 15%.

Податок та військовий збір — 18% + 1,5%.

Графіка. Джерело: Education.ua

При цьому надбавки можуть становити лише 10-50% від базового окладу. Йдеться про 600 — 2,5 тис. гривень за кожним пунктом залежно від стажу роботи та категорії педагога.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку зарплату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.

Також ми писали, що в Україні дистанційна робота стає дедалі популярнішою. Деякі роботодавці готові платити співробітникам 25 тис. грн зарплати та вище.