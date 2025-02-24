Робота онлайн в Україні — 5 цікавих вакансій з доходом від 30 тис. грн

Жінка на кухні за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні низка роботодавців пропонує громадянам дистанційну роботу у різних сферах. Зокрема, у лютому 2025 року деякі з них готові щомісяця платити працівникам за роботу з дому від 30 тис. грн, що вище середньої заробітної плати в країні.

Про це свідчать відомості на одному з кадрових сайтів.

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Робота репетитором англійської мови

Одна зі столичних онлайн-шкіл оголосила набір репетиторів англійської мови. Роботодавець пропонує гнучкий графік з мінімальним навантаженням: десять уроків на тиждень із самостійним вибором часу для занять. Заробітна плата може сягати 30 тис. грн. Зокрема, йдеться про викладачів, які працюють вісім годин на день п'ять разів на тиждень. Репетиторам будуть надання готові матеріали, тому можна буде повністю сконцентруватися тільки на викладанні та на успіхах студентів. Також готові взяти працівників з мінімальним досвідом.

"Якщо в тебе ще мало досвіду викладання — не хвилюйся! Ми допоможемо тобі освоїти всі необхідні навички. Головне — твоя мотивація, любов до англійської та бажання навчати!" — йдеться у повідомленні компанії.

Робота оператором call-центру

На дистанційну роботу в одну з компаній у Полтаві, що працює на ринку надання фінансових послуг, запрошують претендентів на посаду оператора call-центру. Роботодавець пропонує звичний графік роботи з восьмигодинним робочим днем п'ять днів на тиждень, офіційне працевлаштування з першого дня роботи (гарантує оплачувані відпустки, лікарняні). Заробітна плата сягає 32 тис. грн. Необхідне гарне володіння українською мовою для роботи з базою клієнтів компанії, адже доведеться здійснювати телефонні перемовини з метою оплати кредиту, внесення необхідної інформації в базу даних.

"Ми пропонуємо прозоре і зрозуміле нарахування оплати праці без затримок трьома частинами, навчання за рахунок компанії (заробляєте з першого дня)", — зазначають у фірмі.

Робота менеджером чатів

На онлайн-роботу запрошують охочих працювати менеджером чатів у компанію, що активно масштабується, оперуючи проєктами у сфері IT на ринках України, Європи та Сполучених Штатів. Серед обов'язків: взаємодія з клієнтами через чат, допомога у вирішенні питань та проблем, ведення акаунтів в соцмережах, наповнення контентом корпоративних сторінок. Передбачений гнучкий графік (5/2) і заробітна плата до 35 тис. грн.

"Ми пропонуємо можливість кар'єрного зростання у великій та дружній команді, цікаві професійні виклики та можливість розвивати навички в сфері, клієнтського сервісу", — зауважили у компанії.

Робота SММ-менеджером

Дистанційну роботу на посаду SММ-менеджера пропонує компанія, що працює у сфері торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами у Львові. Заробітна плата сягатиме 35 тис. грн. Необхідні професійні навички: відео- та фотомонтаж, досвід роботи з професійними програмами (Adobe Premiere, Final Cut Pro). Також потрібна наявність портфоліо успішних соціальних медіапроєктів, вміння аналізувати дані та адаптувати стратегію, знання англійської мови.

"Ключові компетенції: професійне створення мультимедійного контенту, експертиза алгоритмів просування у соціальних мережах, глибоке розуміння механізмів роботи TikTok, стратегічне планування контент-політики", — додав роботодавець.

Робота менеджером у державному банку

Також на віддалену роботу шукають претендентів у найбільшу фінустанову України "ПриватБанк" на посаду головного спеціаліста управління організації продажів продуктів агробізнесу. Серед основних обов’язків: організація діяльності процесу кредитування агроклієнтів, консультування продавців банку, проведення навчальних заходів для підвищення компетенції персоналу, розробка плану комунікацій з потенційними та старими клієнтами, співпраця з партнерами банку для просування та продажу агрокредитів з дистриб’юторами та агровиробниками. Розмір заробітної плати банк тримає у таємниці, проте запевняє, що оплата буде "конкурентою". Також фінустанова гарантує медичне страхування та надання корпоративного мобільного зв’язку.

"Для нас неприйнятною є дискримінація через стан здоров’я та фізичні можливості, вік, расову чи етнічну належність, стать і сімейний стан. Ми готові навчати ветеранів та кандидатів з інвалідністю без досвіду роботи в банківській сфері", — додали у банку.

Раніше ми розповідали, що педагогічним працівникам можуть підвищити заробітну плату з 2026 року. Із закликом до уряд дотримуватися гарантій відповідно до ст. 61 закону "Про освіту" та ст. 48 Конституції України виступили профспілки.

Також писали, що в разі звільнення працівників їм передбачена виплата розрахункових. Вона має містити кілька складових, однак загальна сума компенсації у кожного такого працівника буде індивідуальна.