Работа онлайн в Украине — 5 интересных вакансий с доходом от 30 тыс. грн

Женщина на кухне за компьютером. Фото: Freepik

В Украине ряд работодателей предлагает гражданам дистанционную работу в различных сферах. В частности, в феврале 2025 года некоторые из них готовы ежемесячно платить работникам за работу из дома от 30 тыс. грн, что выше средней заработной платы в стране.

Об этом свидетельствует информация на одном из кадровых сайтов.

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Работа репетитором английского языка

Одна из столичных онлайн-школ объявила набор репетиторов английского языка. Работодатель предлагает гибкий график с минимальной нагрузкой: десять уроков в неделю с самостоятельным выбором времени для занятий. Заработная плата может достигать 30 тыс. грн. В частности, речь идет о преподавателях, которые работают восемь часов в день пять раз в неделю. Репетиторам будут предоставлены готовые материалы, поэтому можно будет полностью сконцентрироваться только на преподавании и на успехах студентов. Также готовы взять работников с минимальным опытом.

"Если у тебя еще мало опыта преподавания — не волнуйся! Мы поможем тебе освоить все необходимые навыки. Главное — твоя мотивация, любовь к английскому и желание учить!", — говорится в сообщении компании.

Работа оператором call-центра

На дистанционную работу в одну из компаний в Полтаве, работающую на рынке предоставления финансовых услуг, приглашают претендентов на должность оператора call-центра. Работодатель предлагает привычный график работы с восьмичасовым рабочим днем пять дней в неделю, официальное трудоустройство с первого дня работы (гарантирует оплачиваемые отпуска, больничные). Заработная плата достигает 32 тыс. грн. Необходимо хорошее владение украинским языком для работы с базой клиентов компании, ведь придется проводить телефонные переговоры с целью оплаты кредита, внесения необходимой информации в базу данных.

"Мы предлагаем прозрачное и понятное начисление оплаты труда без задержек тремя частями, обучение за счет компании (зарабатываете с первого дня)", — отмечают в фирме.

Работа менеджером чатов

На онлайн-работу приглашают желающих работать менеджером чатов в компанию, которая активно масштабируется, оперируя проектами в сфере IT на рынках Украины, Европы и Соединенных Штатов. Среди обязанностей: взаимодействие с клиентами через чат, помощь в решении вопросов и проблем, ведение аккаунтов в соцсетях, наполнение контентом корпоративных страниц. Предусмотрен гибкий график (5/2) и заработная плата до 35 тыс. грн.

"Мы предлагаем возможность карьерного роста в большой и дружной команде, интересные профессиональные вызовы и возможность развивать навыки в сфере, клиентского сервиса", — отметили в компании.

Работа ЅММ-менеджером

Дистанционную работу на должность ЅММ-менеджера предлагает компания, работающая в сфере торговли сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами во Львове. Заработная плата будет достигать 35 тыс. грн. Необходимые профессиональные навыки: видео- и фотомонтаж, опыт работы с профессиональными программами (Adobe Premiere, Final Cut Pro). Также требуется наличие портфолио успешных социальных медиапроектов, умение анализировать данные и адаптировать стратегию, знание английского языка.

"Ключевые компетенции: профессиональное создание мультимедийного контента, экспертиза алгоритмов продвижения в социальных сетях, глубокое понимание механизмов работы TikTok, стратегическое планирование контент-политики", — добавил работодатель.

Работа менеджером в государственном банке

Также на удаленную работу ищут претендентов в крупнейшее финучреждение Украины "ПриватБанк" на должность главного специалиста управления организации продаж продуктов агробизнеса. Среди основных обязанностей: организация деятельности процесса кредитования агроклиентов, консультирование продавцов банка, проведение учебных мероприятий для повышения компетенции персонала, разработка плана коммуникаций с потенциальными и старыми клиентами, сотрудничество с партнерами банка для продвижения и продажи агрокредитов с дистрибьюторами и агропроизводителями. Размер заработной платы банк держит в тайне, однако уверяет, что оплата будет "конкурентной". Также финучреждение гарантирует медицинское страхование и предоставление корпоративной мобильной связи.

"Для нас неприемлема дискриминация из-за состояния здоровья и физических возможностей, возраста, расовой или этнической принадлежности, пола и семейного положения. Мы готовы обучать ветеранов и кандидатов с инвалидностью без опыта работы в банковской сфере", — добавили в банке.

Ранее мы рассказывали, что педагогическим работникам могут повысить заработную плату с 2026 года. С призывом к правительству соблюдать гарантии в соответствии со ст. 61 закона "Об образовании" и ст. 48 Конституции Украины выступили профсоюзы.

Также писали, что в случае увольнения работников им предусмотрена выплата расчетных. Она должна содержать несколько составляющих, однако общая сумма компенсации у каждого такого работника будет индивидуальной.