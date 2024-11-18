Зарплаты учителей в Украине — сколько получают преподаватели математики в 2024 году

Учитель пишет на доске. Фото: Depositphotos

Для многих педагогов в Украине важным остается вопрос зарплаты. На фоне постоянных изменений в системе образования и экономических вызовов учителя играют ключевую роль в подготовке будущих поколений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в Украине может зарабатывать учитель математики.

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На сайте по трудоустройству Work.ua можно узнать зарплату учителей математики. В среднем им предлагается заработная плата в размере 16 500 грн.

Средняя зарплата учителей математики в ноябре 2024 года. Фото: скриншот

Сумма рассчитана на основе 371 вакансий, опубликованных на Work.ua за последние три месяца до ноября 2024 года. Учитывался запрос "учитель математики" и подобные запросы-синонимы, такие как "преподаватель математики", "репетитор математики", "математик" и другие. Также указывается, что средняя зарплата выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Размер оклада учителя может меняться в зависимости от города, в котором ищут работу. Ситуация с оплатой труда в крупных городах Украины следующая:

Киев — 34 вакансии с зарплатой от 6 000 до 40 000 грн;

Днепр — 17 вакансий с зарплатой от 4 000 до 30 000 грн;

Львов — 2 вакансии с зарплатой от 10 000 до 25 000 грн;

Одесса — 5 вакансий со средней зарплатой от 10 000 до 25 000 грн;

Харьков — 3 вакансии с зарплатой от 8 000 до 15 000 грн.

Предложения с наибольшим уровнем заработной платы предлагают частные и онлайн-школы, именно они занимаются активным поиском учителей математики. Информация на страницах заведений постоянно обновляется, поэтому следует наблюдать за ней, чтобы найти подходящую вакансию.

Напомним, зарплата учителей в Украине может варьироваться в зависимости от многих факторов. Заработная плата зависит от базового оклада, стажа, надбавок, доплат и квалификации.

Также мы писали, что принятое в июле 2019 года постановление было отложено Кабинетом Министров Украины. Его целью было повышение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов.