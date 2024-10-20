Какую минимальную зарплату будут платить в Украине в 2024 году — размер выплат военных и гражданских

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году произошло повышение минимальной заработной платы, как и было запланировано в государственном бюджете. При этом уровень минимальной оплаты труда для украинских военнослужащих установлен на другом уровне, чем гражданского населения.

Об этом говорится в статье 8 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

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Какая минимальная зарплата в Украине

В 2024 году минимальную заработную плату повышали дважды:

с 1 января — до 7 100 гривен в месяц или 42,6 гривен в час;

с 1 апреля — до 8 000 гривен в месяц, а почасовую оплату увеличили до 48 гривен.

По прогнозам Министерства финансов среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21 809 гривен.

Поскольку налоги зависят от минимальной зарплаты, физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) с 1 апреля следует уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1 760 гривен.

С 1 января 2024 года также повысился прожиточный минимум, который теперь составляет 2920 гривен на одного человека в месяц.

Общий план повышения минимальной заработной платы имеет долгосрочную перспективу. По прогнозам Министерства финансов эта сумма будет постепенно расти. Так, с 1 января 2025 года минимальная зарплата может достигнуть 8 370 гривен, а в 2026 году — 8 956 гривен.

Какую минимальную зарплату получают украинские военные

Минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составляет 33 тысяч гривен. Из этой суммы 20 тысяч гривен — это базовый оклад солдата-срочника, а остальные 13 тысяч гривен — доплата за воинское звание.

Согласно информации Министерства обороны, в 2024 году офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать зарплату в пределах от 28 до 50 тысяч гривен. К примеру, командир взвода получит 28 229 гривен, командир батальона — 36 481 гривну, а командир бригады или командир полка Сил специальных операций — 50 173 гривны.

Зарплаты у представителей рядового, сержантского и старшинского состава меньше по сравнению с офицерами. Например, стрелок получает 20 586 гривен, наводчик-оператор — 22 268 гривен, командир танка — 24 862 гривны, а главный сержант роты — 26 094 гривны.

Кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые военнослужащие имеют право на надбавки, размер которых может достигать от 30 до 100 тысяч гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, новый законопроект предполагает повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сказал, что хотя закон и может вступить в силу после 15 октября, повышенная ставка налога будет действовать на доходы, полученные с начала месяца — с 1 октября. В связи с этим украинцы могут получить меньшие зарплаты в октябре из-за ретроспективного налогообложения.

Мы также писали, что согласно законопроекту №12000 о Государственном бюджете на 2025 год, минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 году в Украине не изменятся. Эти выплаты останутся на уровне 2024 года.