Зарплаты учителей в 6,7 тыс. грн провоцируют негативную тенденцию в сфере образования — исследование

Зарплата в 6,7 тыс. гривен — в Украине учителя массово хотят уйти из профессии
В Украине из-за низкой заработной платы много учителей хотят покинуть профессию. Некоторые педагоги получают не более 6,69 тыс. гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Института образовательной аналитики, опубликованные образовательным порталом Education.ua.
Негативная тенденция в сфере образования из-за низких зарплат
Согласно исследованию, проведенном в 2023 году, более двух тысяч педагогов хотят уйти из профессии. В среднем заработная плата в сфере образования составляет 12,64 тыс. гривен.
Оплата труда меньше работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. В частности, начинающие учителя в первые годы работы получают меньше всего.
Так, расчет зарплаты педагога со стажем до трех лет следующий:
(6 396,5 + 30%) — 19,5% = 6,693 тыс. где 6,396 тыс. грн — это базовый оклад, а 6,69 тыс. грн — зарплата, которую учителя получают после вычета налогов и военного сбора.
В связи с этим зарплата педагога без опыта фактически вдвое меньше средней зарплаты в этой области.
Речь идет о таких составляющих:
- Размер тарифной ставки (ЕТС) по состоянию на 1 января 2024 года — 3195 гривен.
- Размер тарифного коэффициента для учителя без категории после бакалавриата с 10 тарифным разрядом — 1,82.
- Повышение на 10%, гарантированное правительственным постановлением № 22 от 11.01.2018.
- Доплата за престижность труда, за проверку тетрадей — по 15%.
- Налог и военный сбор — 18% + 1,5%.
При этом надбавки могут составлять всего 10-50% от базового оклада. Речь идет о 600-2,5 тыс. гривен по каждому пункту в зависимости от стажа работы и категории педагога.
Что еще стоит знать
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низкой зарплаты работников образования. Он пошел на такой шаг после обращений учителей.
Также мы писали, что в Украине дистанционная работа становится все более популярной. Некоторые работодатели готовы платить сотрудникам 25 тыс. грн зарплаты и выше.
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