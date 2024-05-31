Зарплати суддів — українцям показали космічні доходи працівників Феміди

Українські судді. Фото: УНІАН

Українські судді оприлюднили декларації з отриманими доходами. Деякі працівники Феміди у середньому заробляють близько 430 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.

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Заробітні плати українських суддів

Як зазначає видання, загалом заробітки суддів прямо залежать від виду суду та посади судді.

У місцевих судах заробітні плати нижчі за 100 тис. гривень, водночас, зарплати суддів Конституційного суду можуть досягати 359 тис. гривень на місяць.

Доходи суддів Конституційного Суду

Високі зарплати суддів Конституційного суду продиктовані великою відповідальністю. Згідно з декларацією судді Оксани Грищук, минулого року вона отримала дохід у розмірі 4,3 млн гривень, тобто щомісяця по 359,2 тис. гривень.

Зарплати суддів Верховного Суду

У Верховному суді виплачують зарплату, що перевищує сотні тисяч гривень. Як випливає з декларації судді ВСУ Костянтина Пількова, минулого року отримав дохід у 4,9 млн гривень. Тобто щомісяця по 341,2 тис. гривень.

Зокрема, очільниця Касаційного госпсуду у складі ВСУ Лариса Рогач у 2023 році отримала 5,16 млн гривень. Тобто її місячна заробітна плата становила 430 тис. гривень.

Доходи суддів Вищих спеціалізованих судів

Видання зауважує, що у Вищих спеціалізованих судів вищий статус, аніж у місцевих. Зокрема, у судді Вищого антикорупційного суду Інна Білоус дохід торік становив 2,18 млн гривень. Тобто заробітна плата становила 181,9 тис. гривень за місяць.

Зарплати суддів Апеляційного суду

Водночас, суддям Апеляційних суддів платять менші зарплати. Згідно із декларацією судді Київського апеляційного суду Галини Балацької, торік отримала 3,46 млн гривень. Тобто заробітна плата становила 253,89 тис. гривень за місяць.

Доходи суддів місцевих судів

У місцевих судах значно нижчі заробітні плати. За декларацією, суддя Синельниківського міського райсуду Олена Порошина отримала 1,14 млн гривень доходу. Таким чином, заробітна плата становила 95,15 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НБУ вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці України поліпшиться. Очікується поступове зниження безробіття та підвищення заробітних плат.

Також роботодавці мають намір підвищувати рівень оплати праці у 2024 році. В основному зарплати можуть зрости на 15%.