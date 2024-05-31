Зарплати та безробіття в Україні — новий прогноз НБУ

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці поліпшиться. Очікується поступове зниження безробіття та підвищення заробітних плат на тлі посилення конкуренції роботодавців за нових кваліфікованих працівників.

Про це йдеться у прогнозі регулятора, інформує пресслужба НБУ.

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Дефіцит кваліфікованих працівників та зростання зарплат

Як зазначають в Нацбанку, відновлення економіки підштовхуватиме бізнес більш активно шукати працівників. Про це вже свідчить швидке зростання кількості вакансій на українських порталах з пошуку роботи. Тоді як кількість резюме скоротилася. Компанії потерпають від нестачі персоналу.

Найгостріше відчувається дефіцит представників:

робочих спеціальностей;

працівників логістики;

співробітників роздрібної торгівлі.

"Унаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться", — йдеться у прогнозі.

Головною причиною у складній ситуації є наслідки війни. Йдеться передусім про міграцію та мобілізацію громадян.

Окрім того, компанії мають труднощі, адже часто досвід, навички та вимоги до претендентів на роботу не відповідають вакантним посадам.

У підсумку — зростає конкуренція за кваліфікованих співробітників і відповідно, роботодавці змушені підвищувати заробітні плати, щоб привабити працівників.

При цьому, за прогнозом НБУ, спостерігатиметься доволі швидке зростання реальних зарплат. Вже у 2025 році вони можуть перевищити довоєнний рівень.

Скорочення рівня безробіття в Україні

У НБУ очікують, що така ситуація загалом буде сприятливою для подолання безробіття в країні. Так, регулятор розраховує на такі показники зі зниження кількості безробітних громадян у наступні роки:

у 2024 році — 14,2%;

у 2025 році — 11,9%;

у 2026 році — 10,6%.

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються дефіциту кваліфікованих кадрів.

Також повідомлялося, що в країні більшість компаній мають намір підвищувати рівень оплати праці у 2024 році. В основному рівень зарплати може зрости на 15%.