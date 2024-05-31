Зарплаты судей — украинцам показали космические доходы работников Фемиды

Украинские судьи. Фото: УНИАН

Украинские судьи обнародовали декларации с полученными доходами. Некоторые работники Фемиды в среднем получают около 430 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.

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Заработные платы украинских судей

Как отмечает издание, заработки судей напрямую зависят от вида суда и должности судьи.

В местных судах заработные платы ниже 100 тыс. гривен, в то же время зарплаты судей Конституционного суда могут достигать 359 тыс. гривен в месяц.

Доходы судей Конституционного суда

Высокие зарплаты судей Конституционного суда продиктованы большой ответственностью. Согласно декларации судьи Оксаны Грищук, в прошлом году она получила доход в размере 4,3 млн гривен, то есть ежемесячно по 359,2 тыс. гривен.

Зарплаты судей Верховного Суда

В Верховном суде выплачивают зарплату, превышающую сотни тысяч гривен. Как следует из декларации судьи ВСУ Константина Пилькова, в прошлом году он получил доход в 4,9 млн гривен. То есть ежемесячно по 341,2 тыс. гривен.

В частности, глава Кассационного хозсуда в составе ВСУ Лариса Рогач в 2023 году получила 5,16 млн гривен. То есть, ее месячная заработная плата составляла 430 тыс. гривен.

Доходы судей Высших специализированных судов

Издание отмечает, что у Высших специализированных судов более высокий статус, чем у местных. В частности, у судьи Высшего антикоррупционного суда Инны Билоус доход в прошлом году составил 2,18 млн гривен. То есть заработная плата составляла 181,9 тыс. гривен в месяц.

Зарплаты судей Апелляционного суда

В то же время судьям Апелляционных судей платят меньшие зарплаты. Согласно декларации судьи Киевского апелляционного суда Галины Балацкой, в прошлом году она получила 3,46 млн гривен. То есть заработная плата составила 253,89 тыс. гривен в месяц.

Доходы судей местных судов

В местных судах меньшие заработные платы. По декларации, судья Синельниковского городского райсуда Елена Порошина получила 1,14 млн гривен дохода. Таким образом, заработная плата составила 95,15 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ считают, что на этапе восстановления страны ситуация на рынке труда Украины улучшится. Ожидается постепенное понижение безработицы и повышение заработных плат.

Также работодатели намерены повышать уровень оплаты труда в 2024 году. В основном зарплаты могут вырасти на 15%.