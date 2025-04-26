Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплата двічі на місяць — кому з українців мають виплачувати arrow

Зарплата двічі на місяць — кому з українців мають виплачувати

26 квітня 2025 14:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Робота в Україні — як часто потрібно виплачувати зарплату в 2025 році
Купюра в 1 тисячу гривень у конверті. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Якщо українці працюють на підставі трудового договору, то роботодавець має виплачувати їм зарплату двічі на місяць. Повномасштабна війна з Росією не може бути причиною для того, щоби затримувати грошові нарахування. 

Про це розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Реклама
Читайте також:

Які строки встановлені для виплати зарплат в Україні

Так, зазначається, що відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України, зарплату працівники мають отримувати регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, який погодили з виборчим органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Зароблені гроші українцям повинні виплачувати:

  • не рідше двох разів на місяць;
  • проміжок часу між виплатами не може перевищувати 16 календарних днів;
  • зарплата повинна надходити не пізніше ніж за 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Як покарають роботодавця, якщо він без причини затримує зарплату

Існує кілька видів відповідальності, які несе роботодавець:

  • дисциплінарна відповідальність — у державному секторі до неї притягають керівну організацію або особу;
  • адміністративна відповідальність — передбачає стягнення від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
  • кримінальна відповідальність;
  • фінансова відповідальність.

Раніше ми розповідали, що деякі компанії, щоби мінімізувати податки, платять працівникам зарплату "у конвертах". Але так вони порушують норми трудового законодавства.

Також нагадаємо, що у Нацбанку прогнозують зростання мінімальної зарплати в Україні. Відомо, чи зміниться розмір у 2025 році. 

зарплати виплати гроші доходи роботодавці
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама