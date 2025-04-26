Робота в Україні — як часто потрібно виплачувати зарплату в 2025 році

Купюра в 1 тисячу гривень у конверті. Фото: УНІАН

Якщо українці працюють на підставі трудового договору, то роботодавець має виплачувати їм зарплату двічі на місяць. Повномасштабна війна з Росією не може бути причиною для того, щоби затримувати грошові нарахування.

Про це розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Реклама

Читайте також:

Які строки встановлені для виплати зарплат в Україні

Так, зазначається, що відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України, зарплату працівники мають отримувати регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, який погодили з виборчим органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Зароблені гроші українцям повинні виплачувати:

не рідше двох разів на місяць;

проміжок часу між виплатами не може перевищувати 16 календарних днів;

зарплата повинна надходити не пізніше ніж за 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Як покарають роботодавця, якщо він без причини затримує зарплату

Існує кілька видів відповідальності, які несе роботодавець:

дисциплінарна відповідальність — у державному секторі до неї притягають керівну організацію або особу;

адміністративна відповідальність — передбачає стягнення від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

кримінальна відповідальність;

фінансова відповідальність.

Раніше ми розповідали, що деякі компанії, щоби мінімізувати податки, платять працівникам зарплату "у конвертах". Але так вони порушують норми трудового законодавства.

Також нагадаємо, що у Нацбанку прогнозують зростання мінімальної зарплати в Україні. Відомо, чи зміниться розмір у 2025 році.