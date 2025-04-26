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Зарплата дважды в месяц — кому из украинцев должны выплачивать

26 апреля 2025 14:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Работа в Украине — как часто нужно выплачивать зарплату в 2025 году
Купюра в 1 тысячу гривен в конверте. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Если украинцы работают на основании трудового договора, то работодатель должен выплачивать им зарплату дважды в месяц. Полномасштабная война с Россией не может быть причиной для того, чтобы задерживать денежные начисления.

Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

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Какие сроки установлены для выплаты зарплат в Украине

Так, отмечается, что в соответствии со статьей 115 Кодекса законов о труде Украины, зарплату работники должны получать регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, который согласовали с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

Заработанные деньги украинцам должны выплачивать:

  • не реже двух раз в месяц;
  • промежуток времени между выплатами не может превышать 16 календарных дней;
  • зарплата должна поступать не позднее чем за 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Как накажут работодателя, если он без причины задерживает зарплату

Существует несколько видов ответственности, которые несет работодатель:

  • дисциплинарная ответственность — в государственном секторе к ней привлекают руководящую организацию или лицо;
  • административная ответственность — предусматривает взыскание от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • уголовная ответственность;
  • финансовая ответственность.

Ранее мы рассказывали, что некоторые компании, чтобы минимизировать налоги, платят работникам зарплату "в конвертах". Но так они нарушают нормы трудового законодательства.

Также напомним, что в Нацбанке прогнозируют рост минимальной зарплаты в Украине. Известно, изменится ли размер в 2025 году.

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