Работа в Украине — как часто нужно выплачивать зарплату в 2025 году

Купюра в 1 тысячу гривен в конверте. Фото: УНИАН

Если украинцы работают на основании трудового договора, то работодатель должен выплачивать им зарплату дважды в месяц. Полномасштабная война с Россией не может быть причиной для того, чтобы задерживать денежные начисления.

Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

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Какие сроки установлены для выплаты зарплат в Украине

Так, отмечается, что в соответствии со статьей 115 Кодекса законов о труде Украины, зарплату работники должны получать регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, который согласовали с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

Заработанные деньги украинцам должны выплачивать:

не реже двух раз в месяц;

промежуток времени между выплатами не может превышать 16 календарных дней;

зарплата должна поступать не позднее чем за 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Как накажут работодателя, если он без причины задерживает зарплату

Существует несколько видов ответственности, которые несет работодатель:

дисциплинарная ответственность — в государственном секторе к ней привлекают руководящую организацию или лицо;

административная ответственность — предусматривает взыскание от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;

уголовная ответственность;

финансовая ответственность.

Ранее мы рассказывали, что некоторые компании, чтобы минимизировать налоги, платят работникам зарплату "в конвертах". Но так они нарушают нормы трудового законодательства.

Также напомним, что в Нацбанке прогнозируют рост минимальной зарплаты в Украине. Известно, изменится ли размер в 2025 году.