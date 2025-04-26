Работа в Украине — как часто нужно выплачивать зарплату в 2025 году

Зарплата дважды в месяц — кому из украинцев должны выплачивать
Если украинцы работают на основании трудового договора, то работодатель должен выплачивать им зарплату дважды в месяц. Полномасштабная война с Россией не может быть причиной для того, чтобы задерживать денежные начисления.
Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
Какие сроки установлены для выплаты зарплат в Украине
Так, отмечается, что в соответствии со статьей 115 Кодекса законов о труде Украины, зарплату работники должны получать регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, который согласовали с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.
Заработанные деньги украинцам должны выплачивать:
- не реже двух раз в месяц;
- промежуток времени между выплатами не может превышать 16 календарных дней;
- зарплата должна поступать не позднее чем за 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.
Как накажут работодателя, если он без причины задерживает зарплату
Существует несколько видов ответственности, которые несет работодатель:
- дисциплинарная ответственность — в государственном секторе к ней привлекают руководящую организацию или лицо;
- административная ответственность — предусматривает взыскание от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- уголовная ответственность;
- финансовая ответственность.
Ранее мы рассказывали, что некоторые компании, чтобы минимизировать налоги, платят работникам зарплату "в конвертах". Но так они нарушают нормы трудового законодательства.
Также напомним, что в Нацбанке прогнозируют рост минимальной зарплаты в Украине. Известно, изменится ли размер в 2025 году.
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