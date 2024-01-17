Робота в Україні — кому з лікарів готові платити 300 тис. гривень

Зарплата до 300 тис. грн — кому з лікарів готові щедро платити
В Україні вузькопрофільні фахівці можуть заробляти доволі чималі кошти. Зокрема, деяким стоматологам роботодавці готові платити до 300 тисяч гривень щомісяця.
Про це свідчить інформація на одному із сайтів з пошуку роботи.
Яким лікарям обіцяють захмарні зарплати
Як йдеться в описі вакансії, у Львові у стоматологічну клініку шукають лікаря стоматолога-ортопеда. Пропонують заробітну плату залежно від виробітку від 100 тис. до 300 тис. гривень.
Зазначається, що йдеться про роботу у сучасній та прогресивній стоматологічній клініці. Вона оснащена провідним і професійним стоматологічним обладнанням, а також матеріалами найвищої якості. Основним профілем клініки є "імплантація зубів найвищого світового рівня".
Для команди стоматологів проводять міжнародні стоматологічні курси.
Серед вимог до претендента:
- досвід роботи у цій сфері, велика кількість тотальних робіт із протезування, фотопротоколи робіт;
- уміння проводити високоестетичне тотальне протезування;
- наявність естетичного бачення;
- уміння здійснювати протезування на імплантах;
- навички роботи з люмінірами, вінірами, роботи з керамікою на рефракторі;
- уміння фіксувати всі ортопедичні конструкції з кофердамом;
- обов’язкове знання функціональної ортопедії.
Зі свого боку роботодавець обіцяє:
- офіційне працевлаштування;
- стабільну та своєчасну виплату зарплати;
- сучасне, комфортне робоче місце у клініці високого рівня;
- забезпечити усім необхідним обладнанням і матеріалами найвищої якості, зокрема, цифровим сканером '3 Shape', артикулятором, мікроскопом, усіма видами бінокулярних луп.
Також при клініці наявна власна зуботехнічна лабораторія.
Більше про роботу
Нагадаємо, в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.
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