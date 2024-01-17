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Зарплата до 300 тис. грн — кому з лікарів готові щедро платити

17 січня 2024 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — кому з лікарів готові платити 300 тис. гривень
Лікар у медичних рукавичках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні вузькопрофільні фахівці можуть заробляти доволі чималі кошти. Зокрема, деяким стоматологам роботодавці готові платити до 300 тисяч гривень щомісяця.

Про це свідчить інформація на одному із сайтів з пошуку роботи.

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Як йдеться в описі вакансії, у Львові у стоматологічну клініку шукають лікаря стоматолога-ортопеда. Пропонують заробітну плату залежно від виробітку від 100 тис. до 300 тис. гривень.

Зазначається, що йдеться про роботу у сучасній та прогресивній стоматологічній клініці. Вона оснащена провідним і професійним стоматологічним обладнанням, а також матеріалами найвищої якості. Основним профілем клініки є "імплантація зубів найвищого світового рівня".

Для команди стоматологів проводять міжнародні стоматологічні курси.

Серед вимог до претендента:

  • досвід роботи у цій сфері, велика кількість тотальних робіт із протезування, фотопротоколи робіт;
  • уміння проводити високоестетичне тотальне протезування;
  • наявність естетичного бачення;
  • уміння здійснювати протезування на імплантах;
  • навички роботи з люмінірами, вінірами, роботи з керамікою на рефракторі;
  • уміння фіксувати всі ортопедичні конструкції з кофердамом;
  • обов’язкове знання функціональної ортопедії.

Зі свого боку роботодавець обіцяє:

  • офіційне працевлаштування;
  • стабільну та своєчасну виплату зарплати;
  • сучасне, комфортне робоче місце у клініці високого рівня;
  • забезпечити усім необхідним обладнанням і матеріалами найвищої якості, зокрема, цифровим сканером '3 Shape', артикулятором, мікроскопом, усіма видами бінокулярних луп.

Також при клініці наявна власна зуботехнічна лабораторія.

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Джерело: Work.ua

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.

Також ми писали, що уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

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