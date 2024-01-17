Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплата до 300 тыс. грн — кому из врачей готовы щедро платить arrow

Зарплата до 300 тыс. грн — кому из врачей готовы щедро платить

17 января 2024 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — кому из врачей готовы платить 300 тыс. гривен
Врач в медицинских перчатках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине узкопрофильные специалисты могут зарабатывать достаточно большие средства. В частности, некоторым стоматологам работодатели готовы платить до 300 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом свидетельствует информация на одном из сайтов по поиску работы.

Читайте также:

Каким врачам обещают заоблачные зарплаты

Как говорится в описании вакансии, во Львове в стоматологическую клинику ищут врача стоматолога-ортопеда. Предлагают заработную плату в зависимости от выработки от 100 тыс. до 300 тыс. гривен.

Речь идет о работе в современной и прогрессивной стоматологической клинике. Она оснащена ведущим и профессиональным стоматологическим оборудованием, а также материалами высочайшего качества. Основным профилем клиники является "имплантация зубов самого высокого мирового уровня".

Для команд стоматологов проводят международные стоматологические курсы.

Среди требований к соискателю:

  • опыт работы в этой сфере, большое количество тотальных работ по протезированию, фотопротоколы работ;
  • умение проводить высокоэстетическое тотальное протезирование;
  • наличие эстетического видения;
  • умение осуществлять протезирование на имплантах;
  • навыки работы с люминирами, винирами, работы с керамикой на рефракторе;
  • умение фиксировать все ортопедические конструкции с кофердамом;
  • обязательное знание функциональной ортопедии.

Со своей стороны работодатель обещает:

  • официальное трудоустройство;
  • стабильную и своевременную выплату зарплаты;
  • современное, комфортное рабочее место в клинике высокого уровня;
  • обеспечить всем необходимым оборудованием и материалами высочайшего качества, в частности цифровым сканером '3 Shape', артикулятором, микроскопом, всеми видами бинокулярных луп.

Также при клинике есть собственная зуботехническая лаборатория.

 

зарплаты работа врачи
Источник: Work.ua

Больше о работе

Напомним, в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.

Также мы писали, что правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 г. для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

зарплаты
работа
врачи
рынок труда
вакансии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме