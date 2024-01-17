Работа в Украине — кому из врачей готовы платить 300 тыс. гривен

Врач в медицинских перчатках. Фото: Freepik

В Украине узкопрофильные специалисты могут зарабатывать достаточно большие средства. В частности, некоторым стоматологам работодатели готовы платить до 300 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом свидетельствует информация на одном из сайтов по поиску работы.

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Как говорится в описании вакансии, во Львове в стоматологическую клинику ищут врача стоматолога-ортопеда. Предлагают заработную плату в зависимости от выработки от 100 тыс. до 300 тыс. гривен.

Речь идет о работе в современной и прогрессивной стоматологической клинике. Она оснащена ведущим и профессиональным стоматологическим оборудованием, а также материалами высочайшего качества. Основным профилем клиники является "имплантация зубов самого высокого мирового уровня".

Для команд стоматологов проводят международные стоматологические курсы.

Среди требований к соискателю:

опыт работы в этой сфере, большое количество тотальных работ по протезированию, фотопротоколы работ;

умение проводить высокоэстетическое тотальное протезирование;

наличие эстетического видения;

умение осуществлять протезирование на имплантах;

навыки работы с люминирами, винирами, работы с керамикой на рефракторе;

умение фиксировать все ортопедические конструкции с кофердамом;

обязательное знание функциональной ортопедии.

Со своей стороны работодатель обещает:

официальное трудоустройство;

стабильную и своевременную выплату зарплаты;

современное, комфортное рабочее место в клинике высокого уровня;

обеспечить всем необходимым оборудованием и материалами высочайшего качества, в частности цифровым сканером '3 Shape', артикулятором, микроскопом, всеми видами бинокулярных луп.

Также при клинике есть собственная зуботехническая лаборатория.

Источник: Work.ua

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Напомним, в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.

Также мы писали, что правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 г. для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.