Работа в Украине — кому из врачей готовы платить 300 тыс. гривен

Зарплата до 300 тыс. грн — кому из врачей готовы щедро платить
В Украине узкопрофильные специалисты могут зарабатывать достаточно большие средства. В частности, некоторым стоматологам работодатели готовы платить до 300 тысяч гривен ежемесячно.
Об этом свидетельствует информация на одном из сайтов по поиску работы.
Каким врачам обещают заоблачные зарплаты
Как говорится в описании вакансии, во Львове в стоматологическую клинику ищут врача стоматолога-ортопеда. Предлагают заработную плату в зависимости от выработки от 100 тыс. до 300 тыс. гривен.
Речь идет о работе в современной и прогрессивной стоматологической клинике. Она оснащена ведущим и профессиональным стоматологическим оборудованием, а также материалами высочайшего качества. Основным профилем клиники является "имплантация зубов самого высокого мирового уровня".
Для команд стоматологов проводят международные стоматологические курсы.
Среди требований к соискателю:
- опыт работы в этой сфере, большое количество тотальных работ по протезированию, фотопротоколы работ;
- умение проводить высокоэстетическое тотальное протезирование;
- наличие эстетического видения;
- умение осуществлять протезирование на имплантах;
- навыки работы с люминирами, винирами, работы с керамикой на рефракторе;
- умение фиксировать все ортопедические конструкции с кофердамом;
- обязательное знание функциональной ортопедии.
Со своей стороны работодатель обещает:
- официальное трудоустройство;
- стабильную и своевременную выплату зарплаты;
- современное, комфортное рабочее место в клинике высокого уровня;
- обеспечить всем необходимым оборудованием и материалами высочайшего качества, в частности цифровым сканером '3 Shape', артикулятором, микроскопом, всеми видами бинокулярных луп.
Также при клинике есть собственная зуботехническая лаборатория.
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Напомним, в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.
Также мы писали, что правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 г. для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.
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