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Українцям суттєво знизять зарплати — яка причина

2 листопада 2024 11:38
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зарплати в Україні — наступного року виплати можуть знизити
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Вже у 2025 році зарплати українців можуть знизитися. Це пов'язано з підвищенням військового збору.

Про це заявила народна депутатка України від фракції "Голос" Галина Васильченко.

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Чому знизять зарплати

Вона нагадала, що в Раді ухвалили закон про підвищення податків, який, серед іншого, збільшує військовий збір з 1,5% до 5%. На її думку, це негативно позначиться на реальних доходах українців, особливо тих, хто отримує "білі" зарплати, адже їхній чистий дохід зменшиться.

"Зарплати в більшості навпаки знизяться. Це над 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат платити у державний бюджет. Відповідно, (платитимуть — Ред.) усі наймані працівники, усі державні службовці, які працюють офіційно, отримують офіційні заробітні плати", — сказала Васильченко.

Відтак, після підписання президентом Володимиром Зеленським нового закону про податки, чистий дохід працівників зменшиться.

Урядовиця також пояснила особливості формування Державного бюджету на 2025 рік, зокрема наголосивши, що курс гривні до долара, закладений у проєкті на рівні 45 грн/дол., не варто сприймати буквально. За її словами, Нацбанк та Міністерство фінансів зазвичай враховують більшу інфляцію для страхування бюджету, ніж фактично може спостерігатися наприкінці року.

"Закладають його трохи з запасом, і минулого року хочу нагадати, аналогічна була ситуація. Тому будемо сподіватися, що все-таки гривня не девальвуватиме суттєво", — сказала вона.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що наразі українські військовослужбовці отримують 22 тисячі гривень. Однак, за його словами, вже у 2025 році ці виплати фактично зменшаться через інфляцію та зростання споживчих цін.

Також ми писали, що наступного року українські вчителі можуть розраховувати на збереження своїх заробітних плат, ймовірно, з незначним приростом. Хоча освітня субвенція залишиться на рівні 103 млрд грн, суттєвого підвищення виплат поки що не варто очікувати.

нардепи гроші військовий збір податки зарплати

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