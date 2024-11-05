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Зарплата до 30 тыс. грн — какую работу предлагают людям без опыта

5 ноября 2024 14:08
Ксения Симонова - Редактор
Работа без опыта в ноябре — кому готовы платить до 30 тыс. грн
Мастер по ремонту электроинструмента. Фото: accesstyle
Ксения Симонова - Редактор

Украинские компании из-за нехватки работников на фоне мобилизации приглашают людей без опыта работы. При этом обещают заработную плату, которая значительно превышает среднюю в стране.

Соответствующая информация размещена на одном из кадровых сайтов.

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Работа торговым представителем с авто

В частности, одна из компаний, являющаяся лидером украинского рынка пищевых продуктов и напитков, приглашает во Львов на работу торгового представителя. На испытательный срок обещают заработную плату 33 тыс. гривен. Работа предполагает полную занятость, медицинское страхование. Предусматривается предоставление бесплатного обучения и курсов иностранного языка. Восьмичасовой рабочий день (по договоренности с руководителем возможно гибкое начало и окончание рабочего дня). Необходимо наличие водительского удостоверения категории "В" и собственное авто.

Работа продавцом мобильных телефонов

Еще одна из компаний, реализующая гаджеты в Луцке, приглашает на работу продавцов-консультантов мобильных телефонов и аксессуаров. Заработную плату предлагают от 24 до 30 тыс. гривен (плюс бонусы и премии). Предусматривается гибкий график для баланса между работой и личной жизнью. Предоставляются эксклюзивные корпоративные скидки на весь ассортимент. Работодатель обещает обучение и развитие за счет компании. Есть возможность стать "Тренером", "Региональным менеджером" или "Специалистом видеонаблюдения".

Работа мастером по ремонту бензо-, электроинструмента

Одна из компаний в Киеве приглашает людей на работу мастером по ремонту бензо-, электроинструмента. В фирме можно начать карьеру с нуля, ведь оплачивается обучение, а коллеги делятся знаниями. Также предоставляется кэшбек в 30% покупки продукции компании. График работы — 5/2 с 9:00-18:00. Среди обязанностей: диагностика и ремонт инструментов, ведение учета и хранения запасных частей, предоставление консультаций клиентам. Заработная плата составляет 27-35 тыс. гривен.

"Получить бесконечные возможности развития: Здесь у тебя будет возможность постоянно расти и развиваться, мы всегда поддерживаем и ценим идеи и стремления к достижениям!" — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года работодатели готовы платить некоторым специалистам от 50 тыс. гривен и выше. В частности, на такой размер оплаты труда могут претендовать учителя английского языка.

Также мы писали, что в Раде приняли закон о повышении налогов, который, среди прочего, увеличивает военный сбор с 1,5% до 5%. Это может негативно сказаться на реальных доходах украинцев, особенно тех, кто получает "белые" зарплаты, ведь чистый их доход уменьшится.

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14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

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