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До 75 000 грн чистого прибутку — у Польщі з'явилась сидяча робота для шанувальників книжок

10 червня 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота для українців у Польщі — потрібні пакувальники на склад книг
Чоловік тримає в руках книги. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українців запрошують на роботу пакувальниками книжок на склад у Польщі, є можливість сидячої роботи. Роботодавець обіцяє безкоштовно надати комфортабельне житло та смачний обід, а також зарплату від 53 до 75 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble у п'ятницю, 7 червня.

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Пакувальник книжок на склад у Польщі. Фото: скриншот

Пакувальник книг у Польщі

Так, працівники користуватимуться сучасним обладнанням, досвід роботи та знання мови не потрібні, робочим процесам навчають на місці. Графік роботи становить 8-10-12 годин на день 5-6 днів на тиждень, можна брати додаткові години.

Роботодавець обіцяє платити в середньому 5 300-7 400 злотих на місяць, що дорівнює близько 53 700 — 75 000 грн. За годину можна отримати 22,78 злотих, для працівників 18-26 років — 27,7 злотих. Також є премії за відвідуваність та продуктивність.

Працевлаштуватися можна за Umowa o Zlecenia, оформити карту побиту на 3 роки або Воєводське запрошення на рік. Кожному співробітнику видається індивідуальна робоча форма, безкоштовний обід на роботі. Також роботодавець надає комфортабельне житло та проїзд на роботу й назад.

Де українцям можна працевлаштуватися за кордоном

Нагадаємо, що терміново потрібні працівники в компанію, яка вирощує томати. Можна без досвіду роботи і знання польської мови. Роботодавець обіцяє платити 20 злотих (200 грн) за годину.

Також українців запрошують на роботу в німецький Гамбург. Потрібні робітники на кондитерську фабрику. Роботодавець обіцяє платити до 3 500 євро щомісяця, що становить близько 153 000 грн.

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