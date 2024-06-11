Работа упаковщиком чая в Великобритании — свежая вакансия, условия и зарплата

Работник на производстве чая Lipton. Фото иллюстративное: nv.ua

Украинцам предлагают работу на складе чая Lipton в Великобритании. Нужны упаковщики. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 3 900 евро ежемесячно.

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Обязанности работников и преимущества

Работать нужно на складе чая Lipton. Есть вакансии в Лондоне, Манчестере, Лестере, Ливерпуле и Лидсе. График работы: пять дней в неделю, по 6–8 часов в день. Зарплата от 3 700 евро до 3 900 евро.

В обязанности работников входит работа по производству продукции: упаковка чая. В вакансии отмечено, что это несложный процесс, которому можно научиться за день.

Работодатель за свой счет предоставляет работникам жилье: номер в хостеле или квартиру. Также на месте работы есть двухразовое питание.

Напомним, для украинцев есть вакансия на складе книг в Польше. Работать можно даже сидя. Работодатель обещает ежемесячно платить до 75 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что в Польше нужны работники в компанию, которая выращивает томаты в теплицах. Эта работа не сезонная — можно работать в течение всего года. Зарплата — от 40 тысяч гривен ежемесячно.