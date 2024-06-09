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Заробіток від 40 тисяч гривень і житло — праця у теплицях Польщі

9 червня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Працівник польської теплиці, де вирощують помідори. Фото ілюстративне: Janusz Wójtowicz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Польська компанія, яка вирощує томати у теплицях, терміново шукає працівників. Можна без досвіду роботи і знання польської мови. Роботодавець обіцяє платити 20 злотих (200 грн) за годину, а також обіцяє забезпечити житлом.  

Цю вакансію опубліковали у суботу, 8 червня, на сайті пошуку роботи Razem work

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Робота у теплицях з помідорами у Польщі. Фото: скриншот razem.work

Умови роботи у теплицях Польщі

Назва компанії — Gospodarstwo Ogrodnicze Mirosław Jurczyszak. Вона працює на польському ринку вже 7 років. 

Теплиці розташовані на півдні Польщі, неподалік Жешува. Робота на підприємстві не сезонна, а протягом всього року. За місяць людина може відпрацювати 200-220 годин.

"Пропонуємо проживання біля теплиці, 100 метрів від підприємства. Дуже хороші житлові умови, кімнати окремі, для пари своя кімната з санвузлом", — написано в об'яві.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, жінкам-українкам пропонують роботу в латвійських супермаркетах. Потрібні прибиральниці. Роботодавець обіцяє платити 900 євро щомісяця. А у Німеччині шукають працівників для роботи в теплицях на сортуванні зелені. Роботодавець обіцяє безкоштовне житло та зарплатню до 3 300 євро щомісяця.

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Польща
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