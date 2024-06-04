Допомога дітям під час війни — нові правила для патронатних вихователів

Зарплата до 24 тис. грн — правила для патронатних вихователів дітей змінили
Український уряд оновив правила щодо патронатного виховання дітей під час воєнного стану. Для цього вніс зміни до відповідної постанови.
Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.
Нові правила для патронатних вихователів
Як повідомляють у пресслужбі, зміни до постанови передбачають кілька нововведень. Серед основних такі:
- патронатному вихователю буде дозволено працювати або як фізособа, або як фізособа-підприємець (ФОП);
- підвищать оплату праці патронатних вихователів. З 1 липня почнуть отримувати грошове забезпечення на рівні трьох мінімальних заробітних плат на місяць (зараз мінімалка становить 8 тис. грн);
- у разі догляду за дитиною протягом трьох місяців патронатному вихователю будуть нараховувати сім днів оплачуваної відпустки;
- розширення кола людей, які зможуть бути помічниками вихователів;
- запровадження оплати роботи помічника патронатного вихователя.
В уряді нагадали, що патронатними вихователями називають людей, які забирають до себе на тимчасове виховання дітей, чиї родини потрапили в складні життєві обставини і не здатні про них подбати.
Ним може стати повнолітній громадянин, який має досвід виховання дітей й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання й реабілітації в себе вдома.
Нова програма "Дитина не одна"
Уряд навесні 2024 року запустив програму "Дитина не одна". Згідно з нею, родини, які тимчасово прихистили дітей, котрі залишилися без батьківського піклування, отримуватимуть нову допомогу від держави.
Щоб мати право на допомогу, людина, яка взяла дитину на тимчасове виховання, повинна проживати в Україні на постійній основі. Також виплати можуть отримати прийомні батьки та батьки-вихователі.
Розмір виплат залежить від віку дитини та наявності інвалідності:
- 6,407 тис. гривень — для дітей до шести років;
- 7,99 тис. гривень — для дітей 16 — 18 років;
- 8,97 тис. гривень — для дітей до шести років, які мають інвалідність;
- 11,186 тис. гривень — для дітей віком 16 — 18 років, які мають інвалідність.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 червня цього року для внутрішньо переміщених осіб запрацювали нові правила. Очікується, що їм почнуть надавати субсидії на оренду житла.
Також повідомлялося, що в Україні під час війни держава продовжує надавати допомогу на дітей. Зокрема, суттєву підтримку батьки можуть оформити у випадку народження дитини.
Читайте Новини.LIVE!