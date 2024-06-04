Допомога дітям під час війни — нові правила для патронатних вихователів

Діти на вулиці. Фото: ua.depositphotos.com

Український уряд оновив правила щодо патронатного виховання дітей під час воєнного стану. Для цього вніс зміни до відповідної постанови.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

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Нові правила для патронатних вихователів

Як повідомляють у пресслужбі, зміни до постанови передбачають кілька нововведень. Серед основних такі:

патронатному вихователю буде дозволено працювати або як фізособа, або як фізособа-підприємець (ФОП);

підвищать оплату праці патронатних вихователів. З 1 липня почнуть отримувати грошове забезпечення на рівні трьох мінімальних заробітних плат на місяць (зараз мінімалка становить 8 тис. грн);

у разі догляду за дитиною протягом трьох місяців патронатному вихователю будуть нараховувати сім днів оплачуваної відпустки;

розширення кола людей, які зможуть бути помічниками вихователів;

запровадження оплати роботи помічника патронатного вихователя.

В уряді нагадали, що патронатними вихователями називають людей, які забирають до себе на тимчасове виховання дітей, чиї родини потрапили в складні життєві обставини і не здатні про них подбати.

Ним може стати повнолітній громадянин, який має досвід виховання дітей й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання й реабілітації в себе вдома.

Нова програма "Дитина не одна"

Уряд навесні 2024 року запустив програму "Дитина не одна". Згідно з нею, родини, які тимчасово прихистили дітей, котрі залишилися без батьківського піклування, отримуватимуть нову допомогу від держави.

Щоб мати право на допомогу, людина, яка взяла дитину на тимчасове виховання, повинна проживати в Україні на постійній основі. Також виплати можуть отримати прийомні батьки та батьки-вихователі.

Розмір виплат залежить від віку дитини та наявності інвалідності:

6,407 тис. гривень — для дітей до шести років;

7,99 тис. гривень — для дітей 16 — 18 років;

8,97 тис. гривень — для дітей до шести років, які мають інвалідність;

11,186 тис. гривень — для дітей віком 16 — 18 років, які мають інвалідність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня цього року для внутрішньо переміщених осіб запрацювали нові правила. Очікується, що їм почнуть надавати субсидії на оренду житла.

Також повідомлялося, що в Україні під час війни держава продовжує надавати допомогу на дітей. Зокрема, суттєву підтримку батьки можуть оформити у випадку народження дитини.