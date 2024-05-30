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Виплати на дітей — за яких умов надають 41 тис. грн у 2024 році

30 травня 2024 09:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога на дітей у 2024 році — коли виплачують 41 тис. гривень
Матір з дитиною. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні під час війни держава продовжує надавати фінансову допомогу на дітей. Зокрема, суттєву підтримку батьки можуть оформити у випадку народження дитини.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

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Які суми передбачені при появі малюків у 2024 році

За інформацією Мінсополітики, у 2024 році розмір допомоги на першу, другу чи третю дитину становить 41,28 тис. гривень.

Виплати відбуваються за наступною схемою:

  • 10,32 тис. гривень — виплачується одразу;
  • по 860 гривень щомісяця — упродовж трьох років.

Тобто, одразу після появи малюка батькам не виплачують суму понад 40 тис. гривень. Такі ж виплати передбачаються під час усиновлення дитини. У разі, якщо матері/батькові призначили відповідну допомогу, однак планує одразу повернутися на роботу, виплати будуть зберігатися до досягнення дитиною віку в три роки.

Як оформити виплати при народженні дитини

За вимогами, заяву на оформлення допомоги при народженні дитини потрібно подати протягом 12 місяців. Те ж саме стосується і законного усиновлення дитини.

Допомогу можна отримати у такі способи:

  • через особисте звернення в управління соцзахисту населення, де треба написати заяву та надати копію свідоцтва про народження дитини та показати оригінал документа;
  • дистанційно через сервіс держпослуг "Дія", замовивши спеціальну послугу "єМалятко".

Для отримання допомоги на дитину через "Дію", потрібно:

  • зайти на портал "Дія";
  • авторизуватися та перейти у розділ "єМалятко";
  • ввести дату народження дитини;
  • зазначити дані про батьків дитини (адресу реєстрації та дані паспорта);
  • після пологів на мобільний телефон породіллі надійде номер медвисновку. Його необхідно ввести. Його також можна знайти в родовій довідці;
  • обрати послугу "Призначення допомоги при народженні дитини";
  • написати, хто одержувач кошти (мати/батько);
  • визначити спосіб надходження коштів — пошта, банківська картка;
  • зазначити номер відділення пошти/реквізити рахунку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запрацюють нові правила. За планами влади, переселенцям почнуть надавати новий вид допомоги у вигляді субсидії на оренду житла.

Також ми писали, що в Україні малозабезпечені родини можуть розраховувати на допомогу від держави. Відомо, які будуть суми та хто отримає право на виплати з 1 червня 2024 року.

виплати
діти
фінансова допомога
Мінсоцполітики
матеріальна допомога
гроші

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