Допомога на дітей у 2024 році — коли виплачують 41 тис. гривень

Виплати на дітей — за яких умов надають 41 тис. грн у 2024 році
В Україні під час війни держава продовжує надавати фінансову допомогу на дітей. Зокрема, суттєву підтримку батьки можуть оформити у випадку народження дитини.
Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.
Які суми передбачені при появі малюків у 2024 році
За інформацією Мінсополітики, у 2024 році розмір допомоги на першу, другу чи третю дитину становить 41,28 тис. гривень.
Виплати відбуваються за наступною схемою:
- 10,32 тис. гривень — виплачується одразу;
- по 860 гривень щомісяця — упродовж трьох років.
Тобто, одразу після появи малюка батькам не виплачують суму понад 40 тис. гривень. Такі ж виплати передбачаються під час усиновлення дитини. У разі, якщо матері/батькові призначили відповідну допомогу, однак планує одразу повернутися на роботу, виплати будуть зберігатися до досягнення дитиною віку в три роки.
Як оформити виплати при народженні дитини
За вимогами, заяву на оформлення допомоги при народженні дитини потрібно подати протягом 12 місяців. Те ж саме стосується і законного усиновлення дитини.
Допомогу можна отримати у такі способи:
- через особисте звернення в управління соцзахисту населення, де треба написати заяву та надати копію свідоцтва про народження дитини та показати оригінал документа;
- дистанційно через сервіс держпослуг "Дія", замовивши спеціальну послугу "єМалятко".
Для отримання допомоги на дитину через "Дію", потрібно:
- зайти на портал "Дія";
- авторизуватися та перейти у розділ "єМалятко";
- ввести дату народження дитини;
- зазначити дані про батьків дитини (адресу реєстрації та дані паспорта);
- після пологів на мобільний телефон породіллі надійде номер медвисновку. Його необхідно ввести. Його також можна знайти в родовій довідці;
- обрати послугу "Призначення допомоги при народженні дитини";
- написати, хто одержувач кошти (мати/батько);
- визначити спосіб надходження коштів — пошта, банківська картка;
- зазначити номер відділення пошти/реквізити рахунку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запрацюють нові правила. За планами влади, переселенцям почнуть надавати новий вид допомоги у вигляді субсидії на оренду житла.
Також ми писали, що в Україні малозабезпечені родини можуть розраховувати на допомогу від держави. Відомо, які будуть суми та хто отримає право на виплати з 1 червня 2024 року.
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