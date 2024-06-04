Помощь детям во время войны — новые правила для патронатных воспитателей

Дети на улице. Фото: ua.depositphotos.com

Украинское правительство обновило правила по патронатному воспитанию детей во время военного положения. Для этого внесло изменения в соответствующее постановление.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

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Новые правила для патронатных воспитателей

Как сообщают в пресс-службе, изменения в постановлении предусматривают несколько новшеств. Среди основных следующие:

патронатному воспитателю будет разрешено работать либо как физлицо, либо как физлицо-предприниматель (ФЛП);

повысят оплату труда патронатных воспитателей. С 1 июля начнут получать денежное довольствие на уровне трех минимальных заработных плат в месяц (сейчас минималка составляет 8 тыс. грн);

в случае ухода за ребенком в течение трех месяцев патронатному воспитателю будут начислять семь дней оплачиваемого отпуска;

расширение круга людей, которые могут быть помощниками воспитателей;

введение оплаты помощника патронатного воспитателя.

В правительстве напомнили, что патронатными воспитателями называют людей, которые забирают к себе на временное воспитание детей, семьи которых попали в сложные жизненные обстоятельства и не способны о них позаботиться.

Им может стать совершеннолетний гражданин, имеющий опыт воспитания детей и соответствующие жилищные условия для предоставления услуг по уходу, воспитанию и реабилитации у себя дома.

Новая программа "Ребенок не один"

Правительство весной 2024 года запустило программу "Ребенок не один". Согласно ей, семьи, временно приютившие детей, оставшихся без родительской опеки, будут получать новую помощь от государства.

Чтобы иметь право на помощь, человек, взявший ребенка на временное воспитание, должен проживать в Украине на постоянной основе. Также выплаты могут получить приемные родители и родители-воспитатели.

Размер выплат зависит от возраста ребенка и наличия инвалидности:

6,407 тыс. гривен — для детей до шести лет;

7,99 тыс. гривен — для детей 16 – 18 лет;

8,97 тыс. гривен — для детей до шести лет, имеющих инвалидность;

11,186 тыс. гривен — для детей в возрасте 16 - 18 лет, имеющих инвалидность.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня этого года для внутренне перемещенных заработали новые правила. Ожидается, что им начнут предоставлять субсидии на аренду жилья.

Также сообщалось, что в Украине во время войны государство продолжает оказывать помощь на детей. В частности, существенную поддержку родители могут оформить в случае рождения ребенка.