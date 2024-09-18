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У Швеції українцям заплатять по 900 євро за переїзд — деталі програми

18 вересня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Швеції — кому з українців заплатять по за переїзд 900 євро
Люди в Glommersträsk. Фото: glommersbygden.se
Ксенія Симонова - Редактор

Влада маленького містечка на півночі Швеції запрошує українських біженців для проживання. За переїзд обіцяє фінансові стимули для сімей у розмірі 900 євро.

Про це повідомляють журналісти Euronews.

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Як зазначається, населений пункт Glommersträsk, розташований у муніципалітеті Арвідс'яур, графство Норрботтен у Лапландії, є місцем для любителів природи та спорту на відкритому повітрі. Проте в останні десятиліття його населення різко скоротилося, особливо невелика кількість дітей. Через це влада випробовує схему репопуляції, яку використовують в інших країнах Європи.

Зокрема, у 1950 році населення у містечку становило близько 1 тис. осіб, однак зараз там проживає тільки 200 осіб, з яких лише 23 школярів.

Місцева влада вважає, якщо кількість учнів початкової школи зменшиться до 25, то шкільний заклад можуть закрити і учнів доведеться везти у найближчу школу за 40 км. Водночас, середня школа там закрилась ще у 2009 році після скорочення чисельності учнів до 18.

Тому місцева влада намагається врятувати початкову школу та відновити місто фінансовими стимулами.

Glommersbygdens Framtid ("Майбутнє Гломмерсбігдена") пропонує грошову допомогу у 10 тис. крон (близько 875 євро) першим п'яти сім’ям, які туди переїдуть.

Для того, щоб отримати право на участь, родина повинна мати малолітніх дітей (6 — 15 років) та відвідувати місцеву школу Parkskolan упродовж щонайменше одного навчального року.

Таким родинам обіцяють допомогти знайти житло та скласти список можливостей працевлаштування. Громадяни з країн, які не входять до Євросоюзу, можуть подавати заявки, проте спочатку мають отримати дозвіл на проживання в цій країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Швеція планує істотно підвищити виплату українським біженцям за повернення на батьківщину. За бажання залишити країну пропонують платити до 350 тис. шведських крон (близько 1,5 млн гривень).

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав припинити виплачувати допомогу українським біженцям, адже це знижує мобілізаційний потенціал України. За його словами, наразі Україні потрібен новий закон про мобілізацію та багато військової техніки, а не додаткова допомога українцям за кордоном.

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