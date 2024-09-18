Українці в Польщі — як відрізняються середні зарплати в регіонах країни

Польські злоті. Фото: Adobe

Українцям, що шукають роботу в Польщі, слід звертати увагу на рівень середніх зарплат у різних регіонах. У деяких воєводствах заробітна плата може бути суттєво нижчою за загальнодержавний рівень.

Про це розповідає polskieradio24.

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У яких регіонах Польщі найвищі зарплати

Найнижчі зарплати в Польщі у першому півріччі 2024 року спостерігалися у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де вони були на 17,3% нижчі за середні по країні. У Підкарпатському та Підляському воєводствах зарплати відставали на 15,6% і 15,3% відповідно, а в Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах — на 15,2%.

Зарплати, вищі за середні по країні, спостерігаються в Мазовецькому воєводстві, де вони становлять 115,4% від загального рівня. На цей показник значно впливає столиця Варшава, яка підвищує середню заробітну плату у регіоні.

Яка середня зарплата в Польщі

Середня заробітна плата в секторі підприємств склала 8 122,78 злотих. У воєводствах Польщі наприкінці першого півріччя 2024 року середні зарплати у цьому секторі були такими:

Мазовецьке воєводство — 9372 злотих;

Нижньосілезьке — 8530 злотих;

Малопольське — 8518 злотих;

Сілезьке — 8178 злотих;

Поморське воєводство — 8221 злотих;

Лодзинське — 7540 злотих;

Західнопоморське воєводство — 7480,21 злотих;

Великопольське — 7345,91 злотих;

Опольське воєводство — 7452 злотих;

Любуське — 7202 злотих;

Куявсько-Поморське воєводство — 7108 злотих;

Любельське — 6880 злотих;

Підляське — 6854 злотих;

Підкарпатське — 6853 злотих;

Свентокшиське — 6885,4 злотих;

Вармінсько-Мазурське — 6714,94 злотих.

За даними аналітики, заробітна плата протягом року в Польщі зросла в середньому на 11,7%. Проте темпи зростання відрізнялися в різних регіонах. У Сілезькому, Куявсько-Поморському, Поморському та Мазовецькому воєводствах зарплати піднялися на 10,6-11,1%. Найвищі темпи зростання зафіксовано в Підкарпатському та Свєнтокшиському воєводствах, де заробітні плати збільшилися на 15,7% і 15,6% відповідно. Вищий за середній приріст спостерігався також у Вармінсько-Мазурському (13,5%) та Лодзинському (13,8%) воєводствах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Польщі вартість оренди житла значно коливається залежно від регіону. У великих містах країни зняти квартиру обходиться набагато дорожче, ніж у менших населених пунктах.

Ми також писали, що українці, що проживають у Польщі, можуть претендувати на отримання пенсії. Цю можливість гарантує соціальна угода між країнами.