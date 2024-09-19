Беженцы в Литве — где работают и сколько получают украинцы в 2024 году

Работники завода. Фото: Freepik

В Литве официально трудоустроено около 34 тысяч украинских беженцев. Некоторые из них зарабатывают до 2 тысяч евро ежемесячно.

Об этом рассказали в Министерстве социальной защиты и труда Литвы.

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Ситуация с трудоустройством украинцев в Литве

Как отметили в Службе занятости, с начала войны в Литву приехали около 89 тысяч украинцев: дети, пожилые люди и люди трудоспособного возраста.

По состоянию на 1 сентября 2024 года работали по трудовым договорам 33,9 тысячи украинцев. Из них около 3 тысяч беженцев (доля 8,4%) имеют работу, требующую высокой квалификации. Речь идет о менеджерах в управлении, торговле, производстве и других отраслях, а также специалистах в сфере здравоохранения: врачи, медсестры, ветеринары. Кроме того, некоторые работают IТ-специалистом, инженером, юристом, социальным и культурным работником.

На низкоквалифицированную и неквалифицированную работу устроены около 6,1 тысячи граждан (доля 18,1%). Львиная доля из них работает уборщиками офисов в компаниях и гостиницах, кухонными помощниками и упаковщиками, фермерами, работниками лесного хозяйства, поварами и подсобными работниками.

Больше всего беженцев работают в следующих областях:

предприятия транспорта и хранения — 8,9 тысячи человек;

предприятия производства — 7,2 тысячи человек;

строительные компании — 6,7 тысячи человек;

предприятия предоставления услуг по размещению и питанию — 3 тысячи человек.

Около 23,9 тысячи украинцев помогла найти работу Служба занятости, а 2 тысяч — ищут вакансии.

В каких городах работают беженцы и сколько зарабатывают

Украинские беженцы работают в разных муниципалитетах страны, однако больше всего сосредоточено трудоустроенных граждан:

в Вильнюсе — 10,5 тысячи граждан;

в Клайпеде — 4,8 тысячи человек;

в Каунасе — 4,2 тысячи человек;

в Шяуляе — 2,3 тысячи граждан.

Ежемесячная заработная плата, предлагаемая работодателями, колеблется от минимальной в 708,4 евро до почти 2 тысяч евро в зависимости от характера работы.

Что еще стоит знать

Напомним, власти маленького городка на севере Швеции приглашают украинских беженцев для проживания. За переезд обещает финансовые стимулы для семей в размере 900 евро.

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