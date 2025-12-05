Мінімальна зарплата 2026 — яким буде розмір після стягнення податків

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2026 році в Україні зросте рівень мінімальної заробітної плати, що стане базою для підвищення низки показників соціально-економічної сфери. Також відомо, яким залишиться розмір після вирахування податків.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на дані Держбюджету-2026.

Реклама

Читайте також:

Як зміниться мінімальна зарплата у 2026 році

Згідно з показниками, закладеними до бюджету, мінімальний гарантований розмір оплати праці зросте лише один раз на початку січня 2026 року. Зокрема, це позначиться на нарахуванні зарплат, розмірах ЄСВ, штрафах за порушення трудового законодавства та лімітах доходів для фізосіб-підприємців.

Згідно з даними Держбюджету-2026, мінімальна заробітна плата зміниться так:

Погодинний розмір: з 48 грн до 52 грн; Місячний розмір: з 8000 грн до 8647 грн.

Законом "Про оплату праці" передбачається, що за умови повністю виконаної норми праці з січня 2026 року заробітна плата робітника має становити не менш ніж мінімальна зарплата.

У разі меншої мінімалки роботодавець повинен здійснити доплату до необхідного рівня.

Водночас, якщо працівник не дотримається виконання місячної норми праці, то йому мають виплатити дохід у розмірі пропорційному до фактично відпрацьованого часу.

Розмір мінімалки після утримання податків

У 2026 році військовий збір (ВЗ) із зарплатних доходів не зазнає змін в Україні і становитиме 5%. Підвищена ставка діє з 1 грудня 2024 року, а з моменту запровадження перебувала на рівні 1,5%.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачуватиметься з доходу у 18%.

З огляду на це, розмір мінімалки після вирахування податків буде традиційно нижчим. Із зарплати буде утримано:

ПДФО — 1556 грн (8647 грн * 18%);

Військовий збір — 432 грн (8647 грн * 5%).

Працівнику після утримання податків виплатять "на руки" 6658 грн (8647 грн — 1556 грн — 432 грн = 6658 грн).

Раніше ми писали, що зарплати вчителів підвищать на 50%. В ухваленому проєкті бюджету зберегли освітні правки щодо нового рівня доходів.

Також ми розповідали, якими будуть максимальні та мінімальні виплати у ЗСУ з 1 грудня. Зокрема, разом з надбавками за участь у бойових діях чи особливі обставини дехто зможе розраховувати на понад 170 тис. грн.