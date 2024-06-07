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Зарплата 900 євро — у Латвії в супермаркетах є вакансії для українок

7 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота прибиральцею в Латвії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Жінка-прибиральниця. || Фото ілюстративне: c-house.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Жінкам-українкам пропонують роботу в латвійських супермаркетах. Потрібні прибиральниці. Роботодавець обіцяє платити 900 євро щомісяця, а також надати безкоштовне житло.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії з Jooble

Умови роботи

Потрібно без прямого контакту з миючими засобами прибирати супермаркети й торгові центри. Графік роботи: шість днів на тиждень, по 10–12 робочих годин щодня. Зарплата — 900 євро щомісяця.

Вимоги до працівників та переваги

На роботу запрошують жінок віком до 63 років. Кандидатка на посаду повинна мати закордонний паспорт. Досвід роботи та знання мови не обов'язкові.

Працівницям безкоштовно надають житло. В одній кімнаті мешкають по 2–3 людини. Прибиральницям безкоштовно видають проїзні на всі види транспорту, годують обідом і вечерею.

Переселенки з України впродовж трьох місяців отримуватимуть не лише зарплату, а й щомісячну грошову допомогу — близько 1 000 євро. Також їм видаватимуть сухі пайки (крупи, олія, цукор) та засоби гігієни (гель для прання, мило, гель для душа).

Нагадаємо, для українок є вакансія у Фінляндії. Потрібні працівниці на збір полуниці та смородини. За місяць роботи можна заробити 2 000 євро.

Також ми повідомляли про вакансію для українців на складі косметики NIVEA в Польщі. Шукають людей для пакування готової продукції на лінії конвеєра та роботи зі сканером. Зарплата — до 65 тисяч гривень.

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робота
прибирання
Латвія
закордон
фінанси
зарплатня

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