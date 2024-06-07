Работа уборщицей в Латвии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата 900 евро — в Латвии в супермаркетах есть вакансии для украинок
Женщинам-украинкам предлагают работу в латвийских супермаркетах. Нужны уборщицы. Работодатель обещает платить 900 евро ежемесячно, а также предоставить бесплатное жилье.
Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы Jooble.
Условия работы
Необходимо без прямого контакта с моющими средствами убирать супермаркеты и торговые центры. График работы: шесть дней в неделю, по 10–12 рабочих часов в день. Зарплата — 900 евро ежемесячно.
Требования к работникам и преимущества
На работу приглашают женщин в возрасте до 63 лет. Кандидатка на должность должна иметь загранпаспорт. Опыт работы и знание языка не обязательны.
Работницам бесплатно предоставляют жилье. В одной комнате проживают по 2–3 человека. Уборщицам бесплатно выдают проездные на все виды транспорта, кормят обедом и ужином.
Переселенки из Украины в течение трех месяцев будут получать не только зарплату, но и ежемесячное пособие — около 1 000 евро. Также им будут выдавать сухие пайки (крупы, растительное масло, сахар) и средства гигиены (гель для стирки, мыло, гель для душа).
Напомним, для украинок есть вакансия в Финляндии. Нужны работницы для сбора клубники и смородины. В месяц работы можно заработать 2 000 евро.
Также мы сообщали о вакансии для украинцев на складе косметики NIVEA в Польше. Ищут людей для упаковки готовой продукции на линии конвейера и работы со сканером. Зарплата — до 65 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!