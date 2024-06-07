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Зарплата 900 евро — в Латвии в супермаркетах есть вакансии для украинок

7 июня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа уборщицей в Латвии — свежая вакансия, условия и зарплата
Женщина-уборщица. || Фото иллюстративное: c-house.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Женщинам-украинкам предлагают работу в латвийских супермаркетах. Нужны уборщицы. Работодатель обещает платить 900 евро ежемесячно, а также предоставить бесплатное жилье.

Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы Jooble.

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Скриншот вакансии с Jooble

Условия работы

Необходимо без прямого контакта с моющими средствами убирать супермаркеты и торговые центры. График работы: шесть дней в неделю, по 10–12 рабочих часов в день. Зарплата — 900 евро ежемесячно.

Требования к работникам и преимущества

На работу приглашают женщин в возрасте до 63 лет. Кандидатка на должность должна иметь загранпаспорт. Опыт работы и знание языка не обязательны.

Работницам бесплатно предоставляют жилье. В одной комнате проживают по 2–3 человека. Уборщицам бесплатно выдают проездные на все виды транспорта, кормят обедом и ужином.

Переселенки из Украины в течение трех месяцев будут получать не только зарплату, но и ежемесячное пособие — около 1 000 евро. Также им будут выдавать сухие пайки (крупы, растительное масло, сахар) и средства гигиены (гель для стирки, мыло, гель для душа).

Напомним, для украинок есть вакансия в Финляндии. Нужны работницы для сбора клубники и смородины. В месяц работы можно заработать 2 000 евро.

Также мы сообщали о вакансии для украинцев на складе косметики NIVEA в Польше. Ищут людей для упаковки готовой продукции на линии конвейера и работы со сканером. Зарплата — до 65 тысяч гривен.

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