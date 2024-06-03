Работа на сборе клубники в Финляндии — свежая вакансия, условия и зарплата

Женщина собирает клубнику. Фото иллюстративное: euhosti.blogspot.com

Женщинам-украинкам предлагают работу в городе Ювяскюля в Финляндии. Нужны работники для сбора клубники и смородины. Работодатель обещает платить 2 000 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно с 08:00 до 16:00. Суббота — выходной, воскресенье — рабочий день. График работы зависит от погодных условий, поэтому может изменяться. Через час работы будут платить 9 евро нетто. За каждую корзину собранных ягод весом от 2,5 до 2,7 килограмма можно будет получить 3 евро.

Требования к работникам

На работу приглашают женщин в возрасте до 55 лет. Работать нужно на полу. Необходимо иметь собственные рабочую одежду, постельное белье и посуду. За коммунальные услуги и налоги с зарплаты будут вычислять 100 евро.

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Также мы сообщали о вакансии на польском складе одежды. Ищут людей, которые будут готовить товары для продажи: фотографировать продукцию и проверять товар на целостность. Зарплата — до 50 тысяч гривен.