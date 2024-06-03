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Зарплата 2 000 евро — украинок приглашают на сезонный сбор клубники в Финляндии

3 июня 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на сборе клубники в Финляндии — свежая вакансия, условия и зарплата
Женщина собирает клубнику. Фото иллюстративное: euhosti.blogspot.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Женщинам-украинкам предлагают работу в городе Ювяскюля в Финляндии. Нужны работники для сбора клубники и смородины. Работодатель обещает платить 2 000 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно с 08:00 до 16:00. Суббота — выходной, воскресенье — рабочий день. График работы зависит от погодных условий, поэтому может изменяться. Через час работы будут платить 9 евро нетто. За каждую корзину собранных ягод весом от 2,5 до 2,7 килограмма можно будет получить 3 евро.

Требования к работникам

На работу приглашают женщин в возрасте до 55 лет. Работать нужно на полу. Необходимо иметь собственные рабочую одежду, постельное белье и посуду. За коммунальные услуги и налоги с зарплаты будут вычислять 100 евро.

Напомним, для украинцев есть вакансия на складе косметики NIVEA в Польше. Нужны люди для упаковки готовой продукции на линии конвейера и работы со сканером. За месяц работы можно заработать до 65 тысяч гривен.

Также мы сообщали о вакансии на польском складе одежды. Ищут людей, которые будут готовить товары для продажи: фотографировать продукцию и проверять товар на целостность. Зарплата — до 50 тысяч гривен.

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