Заробіток для українців за кордоном — вакансії в Німеччині

Жінка доглядає за рослинами в теплиці. Фото: freepik.com

Українцям пропонують роботу в теплицях на сортуванні зелені в німецькому місті Гамбург. Роботодавець обіцяє безкоштовне житло та високу зарплатню до 3300 євро щомісяця, що становить майже 150 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble у вівторок, 4 червня.

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Скриншот вакансії в теплицях у Німеччині на сайті Jooble

Робота в теплицях у Німеччині

Потрібні працівники — жінки, чоловіки, студенти та сімейні пари — в теплиці на сортування зелені. До обов'язків входить підготовка грядок під посадку та сортування саджанців.

Зарплата від 3000 до 3300 євро на місяць. Робочий день становить 8-10 годин по 5-6 днів на тиждень.

Харчування власним коштом. Окрім безкоштовного житла, роботодавець пропонує проїзд до місця роботи його коштом.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що в Нідерландах шукають працівників для роботи на полі зі збору капусти, а також у теплицях зі збору квітів. Заробітна плата — до 2 500 євро на місяць.

Також працівники потрібні в Фінляндії на збір полуниці та смородини. На роботу запрошують жінок, обіцяють платити 2 000 євро щомісяця.