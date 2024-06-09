Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка

Работник польской теплицы, где выращивают помидоры. Фото иллюстративное: Janusz Wójtowicz

Польская компания, которая выращивает помидоры в теплицах, срочно ищет работников. Можно без опыта работы и знания польского языка. Работодатель обещает платить 20 злотых (200 грн) в час, а также обещает обеспечить жильем.

Эту вакансию опубликовали в субботу, 8 июня, на сайте поиска работы Razem work.

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Условия работы в теплицах Польши

Название компании — Gospodarstwo Ogrodnicze Mirosław Jurczyszak. Она работает на польском рынке уже 7 лет.

Теплицы расположены на юге Польши, недалеко от Жешува. Работа на предприятии не сезонная, а в течение всего года. За месяц человек может отработать 200-220 часов.

"Предлагаем проживание возле теплицы, 100 метров от предприятия. Очень хорошие жилищные условия, комнаты отдельные, для пары — своя комната с санузлом", — написано в объявлении.

Работа для украинцев за границей

Напомним, женщинам-украинкам предлагают работу в латвийских супермаркетах. Нужны уборщицы. Работодатель обещает платить 900 евро ежемесячно. А в Германии ищут работников для работы в теплицах на сортировке зелени. Работодатель обещает бесплатное жилье и зарплату до 3 300 евро ежемесячно.